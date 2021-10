Un chiffre en hausse de 7% par rapport à l'an passé qui porte à 3 000 le nombre d'étudiants et de professionnels en formation initiale et continue sur les cinq sites de l'EM Normandie (Caen, Rouen, Le Havre, Oxford et Paris).

Une extension des locaux de 2 000 m², répartis sur trois niveaux, a été entreprise en début d'année pour une livraison au printemps prochain. Le coût total de l'opération est estimé à quatre millions d'euros.