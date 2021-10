Hockey: début de la saison officielle pour les Dragons de Rouen !

Après une préparation ponctuée de six victoires en sept matchs avec en point d'orgue une victoire contre les Ducs d'Angers 4-3 samedi dernier, les Rouennais entament les choses sérieuses.

Dans un groupe composé également des Gothiques d'Amiens et de l'Etoile Noire de Strasbourg, il ne faudra pas rater l'occasion pour les Jaunes et Noirs d'obtenir une première victoire en compétition cette saison avant de disputer le match des champions samedi 12 septembre face au champion de France les Rapaces de Gap.

De plus, les Jaunes et Noirs se doivent de prendre leur revanche sur une équipe qui avait créé la surprise en battant les Dragons trois manches à une lors des 1/4 de finale de playoffs la saison dernière et qui s'était hissée jusqu'en finale.

Fabrice Lhenry pourra compter sur tout son effectif avec le dernier arrivant Jason Krog qui devrait prendre sa place dans l'alignement et du retour de blessure de l'international français Sacha Treille. Seul manquera à l'appel un autre international Damien Raux, toujours pas remis de sa blessure à l'oeil.

C'est donc une nouvelles saison qui débute avec comme seul objectif la coupe Magnus en fin de saison !