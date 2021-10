Soirée TWIN samedi avec un grand concert !

Les soirées Twin c'est chaque mois un rendez-vous convivial, pacifique et musical.

En 30 ans les Twins ont accueillis de nombreux groupes comme Mes Souliers sont rouges, Pigalle, Ministère Magouille, Armens, Merzhin...

Une soirée où les styles se mélangent rock, folk, chansons festives, celtiques grâce aux nombreux Dj mais aussi aux groupes qui viennent régulièrement partager leurs univers.

Ce samedi 26 mars rendez-vous avec:

Léa Plantade

Elle vient de composer un premier album pop, acoustique. Du haut de ses 17 ans, la jeune femme s'est rapidement fait remarquer sur MySpace avec 32 000 visites en seulement un mois. Accompagnée de Marc Thilland, Benjamin Robine ou encore Phillipe Pujades au piano, guitare et batterie. Un concert parfait pour démarrer la soirée !

Patchamama

Les six membres du groupe ont grandis à Caen et se sont croisés sur les bancs de l'école. Ils ont 20 ans, l'âge de tous les engagements, des rêves et des espoirs. Ils croisent les genres et osent l'improbable : la chanson fusion (chanson tendance ska, reggae world jazzy, rap électro, et une pointe de folk). Volontaires, passionnés ils se sont « pris en main », farouchement décidés et déjà aguerris, ils iront au bout de leurs rêves.



Mon Côté Punk

Fathi, Mourad, Karim et Loraine reviennent dans une formule allégée qui a su garder la force et le charisme qui caractérisent leurs débuts. Fidèles à eux-mêmes, ces trublions de la chanson réussissent toujours admirablement à sauter d'un registre à l'autre sans faute de goût

Ouverture des portes à 20h30, début des concerts à 21h

Ce concert est co-organisé avec le festival Papillons de Nuit et la Nuit des Abrincat's

Toutes les infos sur les-twin.fr