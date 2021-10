Le Havre non retenu pour accueillir les épreuves de voile aux JO 2024

Si tous les élus - le maire du Havre Edouard Philippe, le président de Région Haute-Normandie Nicolas Mayer-Rossignol et la députée de Seine-Maritime Valérie Fourneyron - ont assuré Marseille de leur soutien, ils ont également souligné que l'ambition normande ne s'arrêterait pas à 2024.

Edouard Philippe se dit fier "que Le Havre ait été retenue parmi les six premières villes de voile en France". S'il confesse que "la déception est réelle", il reste optimiste : "Le Havre est le port économique du Grand Paris et a vocation à devenir la grande base nautique de tous les franciliens. Avec le soutien de tous les Normands, nous aurons à coeur de proposer de nouveaux projets innovants pour faire vivre la dynamique collective des quatre derniers mois."

Nicolas Mayer-Rossignol insiste sur le fait que cette candidature "nous permet aujourd'hui d'être dans les radars du monde de la voile. C'est un jalon pour l'avenir."

Enfin, Valérie Fourneyron salue "l'engouement de tous les Normands pour la candidature du Havre", un engouement "exceptionne et qui mérite d'être salué, tout comme la grande qualité du dossier technique havrais. je me réjouis de savoir que cette expérience et la mobilisation qu'elle a générée seront mises à profit pour concrétiser les ambitions sportives et économiques du Havre, au service du dynamisme de l'ensemble de l'Axe Seine."