Paris (AFP). Sixième conférence de presse de François Hollande - EN DIRECT

10:56 - L'huissier a demandé aux journalistes de fermer leurs portables. On n'attend plus que le président et le gouvernement qui fait traditionnellement son entrée quelques instants plus tôt. 10:45 - 200 journalistes - La salle des fêtes de l'Elysée s'emplit peu à peu de journalistes. Elle bruisse de questions que les uns ou les autres voudraient poser. Il y a environ 200 places, autant que pour le cinquième exercice du genre, mais moins que pour les quatre premiers, selon le journaliste de l'AFP, Hervé Asquin. Pour le reste, pas de changement. Le dispositif scénique est exactement le même. 08:43 GMT - Bruxelles va proposer à l'Allemagne d'accueillir 31.443 réfugiés et à la France 24.031, selon une source européenne 10:40 - Baisse fiscale - M. Hollande doit préciser l'ampleur et les modalités de la baisse fiscale qu'il a annoncée le 21 août pour 2016, alors que son quinquennat reste pour l'heure marqué au fer rouge "du ras-le-bol fiscal". L'allègement, a priori ciblé sur l'impôt sur le revenu et concentré sur les classes modestes et moyennes, pourrait atteindre deux milliards d'euros. 10:39 - Réfugiés - La question de l'accueil des réfugiés sera "centrale" dans l'intervention présidentielle, selon l'entourage de M. Hollande, qui doit ainsi préciser ce que la France est prête à faire "pour mieux les accueillir", en particulier ceux fuyant la Syrie. Berlin et Paris ont lancé jeudi une initiative pour organiser leur accueil et "une répartition équitable en Europe". 10:36 - Frappes - Le chef de l'Etat est attendu sur l'extension à la Syrie des frappes aériennes contre Daech, alors que la menace terroriste reste toujours élevée en France, comme l'a rappelé l'attaque commise le 21 août dans un Thalys. Le président, qui a réuni vendredi un conseil restreint de défense, peut compter pour cela sur le soutien des ténors des Républicains, qui ont multiplié ce week-end les déclarations en faveur de cette option. 08:25 GMT - Pendant plus de deux heures, de 11h00 à 13h00 environ, François Hollande va tenir sa sixième conférence de presse depuis son arrivée à l'Elysée. Il doit se prononcer sur l'extension à la Syrie des frappes contre l'Etat islamique, l'accueil des réfugiés et dévoiler des détails très attendus sur les baisses fiscales prévues en 2016. Pour ce rendez-vous semestriel désormais bien rôdé, il fera face à un parterre de plus de 200 journalistes réunis à l'Elysée, en direct sur France 2 et les chaînes d'info. EN DIRECT

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire