Hockey: Le RHE 76 termine sa préparation par une nouvelle victoire

C'est donc un bilan plutôt positif pour les Rouennais qui ont remporté six de leurs septs matchs amicaux.

Le match commence sans aucun but pendant le premier tiers temps. Il faut attendre la fin du 2ème tiers pour voir les deux premiers buts inscrits par les Rouennais Chakiachvilli et Labelle.

Dans le dernier tiers temps, les deux équipes semblent plus friables en défense et il faut à peine plus de trois minutes pour que les Angevins reviennent dans la partie avec deux buts de Valentin Claireaux sur des erreurs de relance rouennaises.

L'ancien capitaine Marc-André Thinel redonne l'avantage aux Rouennais 3-2 avant qu'une nouvelle fois, les Ducs égalisent par Lunden 3-3.

Il faut attendre la dernière minute de la partie pour voir Sacha Treille récuperer la rondelle et inscrire le but vainqueur de la rencontre pour son premier match avec les Dragons après son opération du ménisque.

C'était également le premier match de Jason Krog fraîchement arrivé en début de semaine et qui marque les esprits, présent lors de trois buts sur quatre ce samedi (3 assists).

La saison va donc pouvoir débuter maintenant avec un premier match de Coupe de la Ligue mardi 8 septembre face à Épinal sur l'Ile Lacroix.