Cantonales 2011 : Gilles Déterville invective le Front National à Caen

Maire-adjoint à la mairie de Caen, et conseiller général, Gilles Déterville s'est dit "triste et inquiet de cette progression dans une élections cantonale". Il a ajouté que "les candidats du FN n'ont pas de projet sur le département du Calvados". Il est également allé plus loin en parlant de "danger" et en assurant que l'extrême droite est "raciste, xénophobe" et "qu'il faut combattre".

Le candidat frontiste, Christophe Mal, a lui estimé que les électeur de son canton en "ont marre de la soupe réchauffé ump-ps". Il s'est estimé insulté par les propos de Gilles Déterville.

Sur le canton Caen X, Christophe Mal est arrivé quatrième avec 13,93 % des suffrages exprimés. Il était le seul représentant frontiste de ces élections cantonales dans l'agglomération caennaise.