Paris (AFP). Air France menace de départs contraints

La direction d'Air France a précisé vendredi son scénario de réduction de ses vols si un accord n'était pas trouvé rapidement avec les syndicats sur le nouveau plan de restructuration et elle a agité la menace de "départs contraints", ont indiqué à l'AFP plusieurs sources syndicales. La direction de la compagnie aérienne a précisé en Comité central d'entreprise (CCE) sa menace : "une baisse de 10% du programme long courrier", selon trois représentants des salariés présents. La possibilité de recourir dans ce cas à des "départs contraints" a été évoquée, ont précisé deux d'entre eux. Depuis 2010, la compagnie enchaîne les plans de départs volontaires pour réduire ses effectifs. Au CCE, Air France a dressé un bilan contrasté de l'été qui s'achève : très positif sur le plan des résultats, mais largement négatif sur le terrain du dialogue social. Air France a répété qu'en cas d'échec des négociations sur le Plan Perform 2020, successeur de Transform (2012-2015), d'ici à fin septembre, elle mettrait en oeuvre un plan "alternatif" de réduction de sa flotte. "C'est encore conditionné au blocage des discussions avec les pilotes", selon un représentant syndical. La direction devrait préciser ses intentions lors du prochain CCE qui se tiendra les 24 et 25 septembre, ou après le conseil d'administration du 2 octobre. Un CCE extraordinaire devrait avoir lieu le 5 octobre, a-t-on appris de sources syndicales. Le plan de départs volontaires visant 800 postes (500 au sol, 300 en cabine), annoncé en début d'année, sera alors clos. De 2012 à fin 2014, Air France et ses filiales ont perdu 6.413 salariés (-9% de ses effectifs).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire