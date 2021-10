L'Anecdote, place Maurice Fouque à Caen

Compte tenu des cochonneries qu'il est facile d'ingurgiter sans trop le savoir une fois attablé dans certains restaurants, la carte proposée à l'Anecdote a de quoi rassurer. Chaque jour, la maison propose une offre différente, composée de trois entrées, trois plats principaux et plusieurs desserts.

La fraîcheur de mise

Lors de mon passage, la tarte tatin de boudin noir et ses oignons, accompagnée d'une crème moutarde à l'ancienne, avait tous les atouts pour permettre au chef de participer à un concours télévisé spécialisé ces prochaines semaines. La recette d’œufs brouillés au chorizo, également proposée ce jour-là, n'avait rien à lui envier. Quelques bouchées ont suffi pour saisir la fraîcheur des produits. Une conversation plus tard confirmera qu'ils sont achetés sur les marchés de Caen et auprès de producteur locaux.

La suite était tout aussi réjouissante, avec un pavé de cabillaud mis en valeur par une douce polenta à la courgette, une tomate rôtie et une sauce safran. L'un des amis qui m'accompagnait s'est lui laissé séduire par un veau braisé et sa mousseline de pommes de terre. Les desserts concluaient parfaitement ce festin. J'ai déboursé 18 € pour les trois plats. Une formule à 13 €, avec l'entrée ou le dessert en moins, existe également.

Pratique. 38 place Maurice Fouque à Caen. Tél. 02 31 94 48 15