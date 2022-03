À 18h, les agriculteurs du Calvados ont repris la route, tout comme ceux de l'Orne... Les Manchois doivent quitter les lieux entre 18h et 19h aux côtés des Bretons, nous a-t-on confirmé ce jeudi soir.

Ils étaient venus de toute la France pour réclamer moins de charges et des prix plus justes : cet après-midi, le premier ministre Manuel Valls a annoncé des mesures d'aide pour les agriculteurs : trois milliards d'euros en trois ans, avec des allègements de charges et une "année blanche" pour le remboursement des dettes bancaires en 2015.

Le président de la FNSEA, Xavier Beulin, s'est dit "satisfait" d'avoir été entendu par le gouvernement. Un discours ponctué de huées et loin d'être partagé par tout le monde. Le responsable national des jeunes agriculteurs, Thomas Diemer, assurait lui aussi le service après-vente des mesures annoncées :

Manifestation agricole à Paris : les Bas-Normands sur la route du retour Impossible de lire le son.

Les agriculteurs eux, ne réagissent pas tous de la même façon. Déçus ou énervés, certains ont même brulé des déchets et de la paille sur la place de la Nation... Certains agriculteurs envisagent ce soir de rester sur place. D'autres y trouvent leur compte, comme Dominique Bayer, responsable de la filière bovine à la FDSEA de l'Orne :