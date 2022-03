Paris (AFP). Bolloré prend officiellement le contrôle de Canal+, Bertrand Méheut quitte le navire

Vincent Bolloré, actionnaire majoritaire de Vivendi, a pris la tête du conseil de surveillance de sa filiale Canal+, poste qu'il occupe déjà à Vivendi, tout en nommant un proche aux postes-clés de l'état-major du groupe, signe de la volonté de l'industriel d'intégrer davantage sa filiale à Vivendi. Bertrand Méheut, président du directoire et présent à Canal+ depuis treize ans, quitte ses fonctions et est remplacé par Jean-Christophe Thiery, actuel président de Bolloré Media et considéré comme un fidèle de l'industriel breton. "Le Conseil de surveillance tient à remercier chaleureusement Bertrand Meheut" pour avoir "opéré le spectaculaire redressement et transformé l'entreprise pour en faire le premier groupe de médias français, leader dans ses métiers de la télévision et du cinéma", a indiqué Vivendi dans un communiqué. Bertrand Méheut ne quitte toutefois pas le groupe et "conseillera Vincent Bolloré sur les importants développements que Vivendi souhaite voir réalisés par le Groupe Canal+", a ajouté Vivendi. Cette réorganisation managériale, devenue un secret de polichinelle au fil des semaines, est intervenue dans la foulée d'un conseil de surveillance et au lendemain de la publication de résultats financiers plutôt satisfaisants de Vivendi au premier semestre. Surtout, la mise en place de ce nouvel organigramme survient alors que Vivendi a décidé de prendre le contrôle complet de la Société d'édition de Canal+ (SECP), véhicule coté de la chaîne cryptée. Si Vincent Bolloré a seulement pris jeudi le contrôle effectif de la chaîne cryptée, une première reprise en main avait déjà commencé en juillet, avec les départs du directeur général Rodolphe Belmer, remplacé par Maxime Saada, et d'Ara Aprikian, patron des chaînes en clair du groupe (D8, D17 et iTélé). Bousculé par la concurrence du géant américain de la vidéo à la demande par abonnement Netflix sur le cinéma et les séries et de BeIn Sports dans le sport, Canal+ est contrainte de se réinventer. Les revenus des activités de la télévision payante en France ont en effet légèrement reculé au premier semestre. Et si le nombre d'abonnés a augmenté (+176.000), c'est grâce à l'international (l'Afrique et le Vietnam). La chaîne cryptée peut toutefois compter sur la bonne santé financière de sa maison mère pour accélérer son développement. En cédant SFR à Numericable et GVT à Telefonica, Vivendi dispose d'environ 9 milliards d'euros de trésorerie.

