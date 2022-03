Paris (AFP). Les agriculteurs en colère roulent vers Paris - EN DIRECT

07:31 - Sur l'autoroute A1, après le péage de Chamant-Senlis (Oise), plusieurs centaines de tracteurs venus de l'Oise et de la Somme, font route vers Paris à un train de sénateur. La circulation est encadrée par les gendarmes. Drapeau de la FNSEA et lumière clignotante et sur le toit, certains ont été munis de plaques à l'avant ou à l'arrière sur lesquelles on peut lire: "Paysans en détresse", "France n'abandonne pas tes paysans" ou encore "Il faut vivre de la ruralité". 07:29 - Circulation normale - Les habitants de la région parisienne ont été invités par la préfecture de police à prendre les transports en commun. "Pour l'instant, ça circule normalement", indique le CNIR, relevant seulement 17 kilomètres de bouchons cumulés en région parisienne à 6h45. L'objectif des agriculteurs n'est pas de bloquer les routes, mais, vu la vitesse réduite des tracteurs (35 km/h environ), la circulation sera forcément ralentie sur les autoroutes en direction de la capitale jusqu'en début d'après-midi, et, dans le sens Paris-province, en fin d'après-midi, après la manifestation. 07:30 - Colère - Plus de 1.500 tracteurs avancent vers Paris pour exprimer la colère du monde paysan et réclamer des aides face à l'effondrement de leurs revenus. Les engins convergent en direction des principaux péages d'accès à la capitale, alignés sur une seule file pour limiter la gêne occasionnée, respectant ainsi le mot d'ordre de leurs syndicats. La plupart ont bivouaqué à quelques dizaines de km de la capitale pendant la nuit, notamment un convoi formé des Normands et des Bretons, en route pour certains depuis mardi avec pour objectif commun, la Place de la Nation. Pas de perturbations notables n'ont été observées par le Centre national d'information routière (CNIR) - EN DIRECT

