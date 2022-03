Baïkonour (Kazakhstan) (AFP). Espace: lancement d'un Soyouz avec trois astronautes à destination de l'ISS

Un vaisseau spatial russe Soyouz avec à son bord le premier astronaute danois et deux cosmonautes russe et kazakh a décollé mercredi matin du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, à destination de la Station spatiale internationale (ISS). Le vaisseau Soyouz TMA-18M a décollé de Baïkonour à 04H37 GMT, emportant le Danois Andreas Mogensen, le Russe Sergueï Volkov et le Kazakh Aïydin Aïmbetov. "Après 528 secondes de vol, le vaisseau spatial habité Soyouz s'est correctement séparé du lanceur", a annoncé l'agence spatiale russe Roscosmos dans un communiqué. Les trois astronautes doivent arriver sur l'ISS vendredi à 06H42 GMT, après avoir passé plus de 48 heures à bord du vaisseau Soyouz. "Nous allons collaborer aux programmes scientifiques européens, russe et kazakh. Au total, 75 expériences scientifiques sont programmées et nous allons poursuivre des études déjà commencées", a déclaré lors d'une conférence de presse Sergueï Volkov, le commandant de ce vol. L'équipage du vaisseau Soyouz rejoindra sur l'ISS les six astronautes déjà à bord de la station. Ce sera la première fois depuis 2013 que neuf personnes cohabiteront sur la Station spatiale internationale. La chanteuse britannique Sarah Brightman aurait dû prendre part à ce vol et devenir la première touriste à aller dans l'espace depuis six ans, mais avait renoncé en mai, officiellement pour des "raisons familiales". Elle a été remplacée par Aïdyn Aïmbetov, 42 ans, dont c'est le premier vol spatial. Andreas Mogensen est lui devenu le premier Danois à s'envoler dans l'espace. C'est le premier lancement d'un vaisseau Soyouz depuis le 23 juillet. Trois astronautes avaient rejoint l'ISS malgré la défaillance d'un capteur solaire du vaisseau, un vol qui avait été retardé de deux mois après la perte spectaculaire d'un vaisseau cargo Progress en avril. La Russie fournit à l'ISS son principal module, où se situent les moteurs-fusées, et les vaisseaux russes Soyouz sont le seul moyen d'acheminer et de rapatrier les équipages de la station orbitale, depuis l'arrêt des navettes spatiales américaines. Seize pays participent à l'ISS, avant-poste et laboratoire orbital mis en orbite en 1998 ayant coûté au total 100 milliards de dollars, financés pour la plus grande partie par la Russie et les États-Unis.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire