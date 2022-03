Baïkonour (Kazakhstan) (AFP). Soyouz: le vaisseau spatial lancé avec trois astronautes pour rejoindre l'ISS

Un vaisseau spatial russe Soyouz avec à son bord le premier astronaute danois et deux cosmonautes russe et kazakh a décollé mercredi matin du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, à destination de la Station spatiale internationale (ISS). Le vaisseau Soyouz TMA-18M a décollé de Baïkonour à 04H37 GMT, emportant le Danois Andreas Mogensen, le Russe Sergueï Volkov et le Kazakh Aïydin Aïmbetov. "La fusée a été lancée. Tout est en ordre à bord", a déclaré l'agence spatiale russe Roscosmos.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire