Lille (AFP). Eurostar: intrusion de migrants dans le tunnel sous la Manche, pagaille sur le trafic

L'intrusion de personnes sur les voies du tunnel sous la Manche, probablement des migrants, a causé dans la nuit de mardi à mercredi une gigantesque pagaille pour six trains Eurostar, a-t-on appris de sources concordantes. A 5 heures du matin, plusieurs centaines de personnes étaient toujours bloquées sur les quais de la gare de Calais-Frethun conséquence "de la présence d'intrus sur les voies à l'entrée française du tunnel, sur le site d'Eurotunnel", a fait savoir un responsable de la communication d'Eurostar, précisant que les incidents avaient débuté vers 22H30. "Sur place, concernant le 9055 (Paris-Londres), la situation est effectivement compliquée", a indiqué cette source, précisant que de la nourriture et de l'eau étaient données aux passagers. "Des services de secours sont aussi présents pour les personnes qui ont besoin d'aide, notamment des personnes âgées", a-t-il ajouté. Selon une passagère de l'Eurostar, la situation est très tendue dans cette gare située en pleine campagne, à quelques kilomètres de la ville de Calais et qui est située non loin de l'entrée du tunnel sous la Manche. "Notre Eurostar a été tracté vers la gare SNCF de Calais-Frethun. Il doit y avoir environ 1.000 personnes sur les quais qui sont pleins à craquer. Il n'y a aucune communication, des militaires sont présents", a indiqué Mme Géraldine Guyon, précisant que l'Eurostar comportait 18 voitures. Eurostar n'était pas en mesure d'indiquer le nombre de personnes présentes dans le train, précisant toutefois que ce chiffre ne pouvait pas excéder 750, soit la capacité maximale d'un Eurostar. Cet Eurostar 9055 est parti à 19h42 de la gare du Nord. Il est resté bloqué à partir de 21h30 à proximité de l'entrée du tunnel sous la Manche avant d'être tracté vers 2 heures en gare de Calais-Frethun. "On est resté environ quatre heures à côté du tunnel, on voyait des policiers passer à la hâte dans le train", a confié Clothilde, 23 ans, une Française qui habite à Londres. "On n'a pas vu des migrants mais on savait qu'il y en avait un peu partout sur le toit et c'est pour cela qu'on a attendu qu'un hélicoptère s'assure qu'il n'y ait pas de migrants au-dessus de nous", a-t-elle ajouté. "Les passagers n'ont pas autorisation de sortir de la gare, sauf pour prendre un taxi à l'entrée", a-t-elle dit. Une autre passagère a indiqué aussi avoir vu des personnes courir, probablement des migrants, avec des forces de l'ordre présentes, aux alentours de la gare de Calais-Frethun. "Un train va être envoyé dans les heures qui viennent pour rejoindre Londres, sa destination initiale", a indiqué un responsable de la communication d'Eurostar, vers 5 heures. Intervention des forces de l'ordre Concernant les cinq autres Eurostar touchés par ces incidents, "un train (Paris-Londres, ndlr) est reparti vers Paris, un autre (Londres-Paris) a rebroussé chemin vers Londres et trois autres (qui attendaient dans l'attente que la voie de l'Eurostar bloqué à l'entrée du tunnel soit complètement libérée, ndlr) sont bien arrivés à Londres", a fait savoir Eurostar. "Nous faisons tout ce qui est possible pour que les passagers soient accueillis avec une boisson, de la nourriture, des taxis et des hôtels à leur arrivée", a indiqué un porte-parole d'Eurostar. Selon un porte-parole régional de la SNCF, "Des personnes ont envahi les voies et ont conduit au ralentissement d'un train à l'entrée du tunnel, côté français". "Une fois le train arrêté, les forces de l'ordre sont intervenues pour l'évacuation et ça a bloqué les Eurostar qui étaient en ligne vers Londres et il a fallu couper le courant pour des raisons de sécurité. La zone a été libérée par les forces de l'ordre vers 1H30", a-t-il dit. Quelque 3.000 migrants, venus principalement d'Afrique, sont présents à Calais et ses environs et cherchent régulièrement à passer en Angleterre, qu'ils considèrent souvent comme un Eldorado. Eurotunnel a dénombré jusqu'à 2.000 tentatives d'intrusion par nuit fin juillet, avant une décrue à 100 ou 200 en moyenne ces derniers jours. Au moins neuf migrants ont trouvé la mort sur ou aux abords du site. La sécurité y a déjà été fortement renforcée, avec l'installation de nouvelles clôtures et l'arrivée de renforts policiers.

