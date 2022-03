Paris (AFP). Rentrée pour 12 millions d'élèves: stress de la nouveauté, joie de retrouver les amis

Quelque 12 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école mardi, au lendemain de la rentrée des enseignants: un peu d'angoisse chez les petits comme chez les plus grands mais aussi très souvent la joie de retrouver les copains. "Grouillez-vous, je suis pressé!", lance Félicien, sept ans, qui rentre en CE1 à l'Ecole Rebatel à Lyon. A ses côtés, un camarade essuie quelques larmes. Un enseignant qui fait sa première rentrée n'en mène guère plus large: sa main tremble en consultant la feuille d'appel. Chez les plus grands, on affiche une décontraction blasée, qui n'est parfois que de surface. Moustapha, qui a quitté son petit collège pour entrer en seconde, au lycée Kleber de Strasbourg, lâche: "je suis un peu stressé, ça vient de partout, on ne connaît pas forcément tout le monde". Françoise, enseignante depuis une trentaine d'années, se désole devant l'emploi du temps de ses élèves de terminale. "Il n'y a plus le temps pour rien en dehors du lycée, plus le temps pour du sport, se reposer, s'avancer dans les devoirs. Lorsqu'on est professeur ou parent, on est malheureux pour eux".Devant la cour de l'école élémentaire Paul Bert à Malakoff (Hauts-de-Seine), les enfants, parfois hissés sur la pointe des pieds, cherchent leur nom sur les listes des classes. Certains ne savent pas encore lire. "Est-ce qu'il y a Marion aussi?"?, demande un petit garçon avec inquiétude. Sa mère lui confirme la présence de la fillette dans sa classe. "Ouaaaais!". Les écoliers de Montauban (Tarn-et-Garonne) ont un jour de répit. La préfecture a annoncé le report de la rentrée pour vérifier l'état des groupes scolaires après les violents orages de la nuit. Les transports scolaires dans le département sont suspendus tandis que plusieurs collèges et lycées étaient fermés. Fidèle à la tradition, le président François Hollande s'est rendu dans un établissement, le groupe scolaire du village de Pouilly-sur-Serre (Aisne). Après avoir assisté à un spectacle des enfants, il a réitéré que 60.000 postes seraient bel et bien créés dans l'enseignement pendant son quinquennat (en plus du remplacement des départs à la retraite), conformément à sa promesse de campagne. - "RIPVacances" - Cette année, quelques nouveautés attendent les élèves --et les enseignants-- mais pas de révolution. Seuls les plus petits ont droit à de nouveaux programmes, axés sur le vocabulaire, le jeu et la socialisation. La maternelle, spécificité française, est définie comme "une école bienveillante". Leurs aînés vont découvrir les nouveaux programmes d'enseignement moral et civique (EMC), du CP à la terminale, avec une heure par semaine en école élémentaire et une heure tous les quinze jours dans le secondaire. Ils doivent être plus concrets que l'éducation civique et faire la part belle aux débats et à l'argumentation. Pour "engager le dialogue avec les parents", ces derniers vont être incités à signer la charte de la laïcité, une première. Les établissements français accueillent cette année plus d'élèves qu'en 2014: 2,2 millions de lycéens, soit 40.000 de plus, et 6,8 millions d'écoliers (+27.300). Seul le collège voit ses effectifs reculer, d'environ 27.000, à 3,3 millions. D'aucuns craignent déjà des effectifs trop importants dans certaines classes, notamment au lycée, comme l'a rappelé la semaine dernière la Peep, une des fédérations des parents d'élèves. A Saint-Denis, en banlieue parisienne, un trio formé d'un parent, d'un élu de la mairie et d'un enseignant devait être présent le premier jour d'école devant les 35 groupes scolaires de la ville pour s'assurer que l?Éducation nationale a remédié aux carences constatées lors de la rentrée précédente (20 classes sans enseignants et 74 contractuels sans formation pour cette seule ville). En matière de rythmes scolaires, la situation s'est apaisée dans nombre de villes --à Marseille, l'une des plus en retard, la mairie assure que "tout est prêt". Mais 18% des communes n'ont toujours pas signé de projet éducatif territorial, condition sine qua non pour avoir droit aux fonds de l'Etat pour financer les activités périscolaires. Sur Twitter, les messages d'encouragement fleurissent, avec pour mots-clé #rentrée2015, #lejourdelarentrée, voire #RIPVacances (reposez en paix, les vacances)

