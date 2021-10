Idées loisirs Normandie : Week-end du 19 Mars

Demain, venez concourir au Bike and run organisé au haras de Saint lô. Une course à pied et à vélo organisée par Saint Lô Triathlon. 1Ers départs à 14h30, Inscription à 12¤sur place. Nous retrouverons l'organisateur tout à l'heure à 10h25 dans le ça se passe près de chez vous.

Concert de Jazz gratuit cet après-midi à Cherbourg. Ana Kap est à la salle Paul Eluard à 15h.



Au parc des expositions de Caen, 2 salons sont organisés en même temps. Outre le salon de l’habitat dont on reparlera en fin de matinée, il y a le salon des vins et de la gastronomie qui se tient jusqu'à lundi, de 10h à 19h.



Venez fêter le printemps à Hérouville Saint Clair. Le théâtre vous présente sa « fête du printemps » avec lectures et chansons. C'est gratuit mais il faut réserver. Début à 19h.

Demain c'est le 3ème slalom de Démouville à côté de Caen! Sur la piste de karting, venez voir les pilotes s'affronter dans cette compétition organisée par l'ASA du bocage. L'entrée est gratuite pour le public. Restauration sur place.

Vous swinguerez ce soir à Avranches, avec le « Baie big band ». C'est au théâtre à 20h30, entrée de 5 à 10¤.



Le groupe 20 doigts 2 bouts d'bois est en concert ce soir à Colleville sur mer. RDV à 21h à la base nautique Eolia, la soirée est gratuite mais la réservation est conseillée. C'est un concert organisé à l'occasion du grand prix de char à voile qui se déroule tout ce week-end sur la plage. La compétition devait initialement avoir lieu début décembre 2010 mais les intempéries ont contraint à ce report. Les 80 meilleurs pilotes sont donc présents à Colleville à l'aube du printemps.



Ne manquez pas le concert de Lilly Wood & The Prick à Saint Lô. Le duo pop/rock sera en dédicace cet après midi à 17h30 chez Planet R et en concert au Normandy à 20h30.

Il y a du cirque à Cherbourg cet après-midi. Le groupe acrobatique de Tanger vous montre « Chouf Ouchouf ». RDV à la brêche à 16h.

A Saint James, Enrico Macias sera en représentation pour chanter son répertoire. C'est à l'espace culturel de Saint Benoit. Entrée 35¤ et début à 20h.

Voyage initiatique dans le monde du jazz et de l'improvisation demain à Caen. C'est à 16h et 17h30 au grand auditorium, entrée à 3¤.

N'oubliez pas ,le 1er tour des élections cantonales se déroule demain. Une partie des habitants de la région est appelée à voter pour élire son conseiller général. Les bureaux de votes seront ouverts de 8h à 18h. Suivez les résultats canton par canton dans notre soirée spéciale élections cantonales 2011 demain dès 19h, en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com



C'est ce week-end que la ville de Coutances organise son tremplin « jeunes talents » au centre des Unelles avec 4 groupes, début de la compétition dès 20h30.

Une nouvelle création de la compagnie François Mauduit est à voir au centre des congrès de Caen ce soir. RDV à 20h30.

Dès 14h, à l'espace public numérique de la MJC de Vire, participez à une journée de découverte de la Culture du Libre en informatique (open office, firefox ou encore wikipedia par exemple). Des ateliers de démonstrations sur des logiciels (navigation internet, outils de bureautique, montage audio vidéo ou graphique...), une exposition mais également des discussions sur les aspects communautaires et de partage sont proposés. A partir de 21h, vous pourrez assister à une projection de films diffusés sous licence libre, suivie de débats sur les différents aspects de ce que l'on appelle aujourd'hui la Culture Libre. Plus d'infos sur http://linuxavire.free.fr/

Début cet après-midi du 10ème festival de BD Dessinator à Saint Hilaire du Harcouet. Comme à son habitude le festival accueille un tournoi où les dessinateurs professionnels mettront leurs talents à l'épreuve. Dédicaces et ateliers sont au programme durant les 2 jours, vous découvrirez par exemple comment le personnage de Largo Winch s'est créé. Plus d'infos sur tendanceouest.com. C'est à la salle des fêtes de Saint Hilaire du Harcouet aujourd'hui à partir de 14h30 et demain à partir de 10h.

Le 4ème festival international du cirque se déroule jusqu'à demain à Bayeux. Venez voir l'exposition consacré à cet univers à la halle saint patrice de 10h à 12h et de 14h à 19h. Plus d'infos sur tendanceouest.com.

One man show ce soir à l'espace culturel du Buisson de Tourlaville : Guy Carlier « Ici et maintenant », c'est à 20h45.



Il y a du foot demain en ligue 1. Caen joue à domicile face à la dernière équipe au classement Arles-Avignon. Les caennais devront prendre leur revanche au stade malherbe. C'est donc demain et non aujourd'hui, à 17h. Suivez la rencontre en direct sur Tendance Ouest commentée par nos spécialistes. RDV dès 16h30.



L'imperial brass band est en concert à Granville, avec son répertoire de musique de films et de musique sacrée. C'est à l'archipel à 20h30.



C'est le Le 16ème Salon de l’Habitat au Parc des Expos de Caen avec de nombreuses nouveautés et innovations sur 15.000 m² d’exposition et de stands, c'est tout le week-end de 10h à 19h. Vous avez pu entendre tout à l'heure son organisateur dans la « ça se passe près de chez vous » de 11h25 .