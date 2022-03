Calais (AFP). Migrants à Calais : Bruxelles va accorder 5 millions d'euros supplémentaires à la France

La Commission européenne va accorder "jusqu'à cinq millions d'euros supplémentaires" à la France pour faire face à la situation des migrants à Calais, a indiqué lundi le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans. "Nous allons mettre à la disposition des autorités françaises jusqu'à 5 millions d'euros supplémentaires. Ces nouveaux fonds serviront à la mise en place d'un campement pouvant offrir une assistance humanitaire pour environ 1.500 migrants", ainsi qu'à "soutenir le transport des demandeurs d'asile de Calais vers d'autres destinations en France", a déclaré M. Timmermans lors d'une conférence de presse avec Manuel Valls. "Cette aide financière s'ajoute à l'aide d'urgence de 3,8 millions d'euros déjà allouée en 2014 pour cofinancer la mise en place du centre Jules-Ferry", déjà existant et qui accueille les migrants dans la journée, a précisé le vice-président de la Commission. "Nous ne refoulerons jamais ceux qui ont besoin de protection", a par ailleurs assuré M. Timmermans. Manuel Valls a dans la foulée confirmé son soutien à la construction d'ici "début 2016" de ce nouveau campement, qui sera "complémentaire" du centre Jules-Ferry. Le Premier ministre a visité lundi matin ce centre Jules-Ferry qui héberge actuellement 115 femmes et enfants en permanence. Le lieu, qui jouxte la "jungle" où vivent quelque 3.000 personnes dans un camp de fortune, s'ouvre aussi aux hommes entre 12H00 et 20H00. Il leur offre des repas et l'accès à une buanderie, des toilettes et des points d'eau. Manuel Valls a également visité le site d'Eurotunnel, où de nouvelles barrières visant à bloquer les migrants tentant de pénétrer dans le tunnel sous la Manche ont été installées début août, aux frais des Britanniques. Eurotunnel a dénombré jusqu'à 2.000 tentatives d'intrusion par nuit fin juillet. Depuis début juin, neuf clandestins sont morts, selon la préfecture, en tentant de gagner l'Angleterre.

