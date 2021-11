Paris (AFP). Calais: plus un migrant ne passe en Grande-Bretagne depuis le 25 octobre

Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est félicité jeudi de l'efficacité des renforts envoyés à Calais pour étanchéifier la frontière en affirmant que "plus un migrant" n'avait réussi à gagner illégalement la Grande-Bretagne depuis dimanche. "Depuis le 25, il n'y a plus un migrant qui passe en Grande-Bretagne" depuis Calais, a affirmé M. Cazeneuve lors d'une audition devant l'Assemblée nationale, en soulignant qu'en une semaine "on est passés de 1.300 à 241 intrusions" ou tentatives d'intrusions quotidiennes dans le tunnel sous la Manche à Calais (Pas-de-Calais). "Le jeudi 22 octobre il y a eu 1.300 intrusions ou tentatives d'intrusions dans le tunnel, le 23 octobre 1.040, lundi 464 et cette nuit 241", a-t-il précisé, indiquant que les interceptions, du fait de ces intrusions, avaient fortement baissé, puisqu'elles sont passées de 606 le jeudi 22 octobre à 3 dimanche. "Nous mobilisons nos forces pour bien envoyer le message aux passeurs que l'on ne passe plus à Calais", a-t-il assuré lors de cette audition consacrée aux crédits de sécurité devant une commission élargie de l'Assemblée. Le ministre de l'Intérieur avait annoncé le 21 octobre l'arrivée à Calais de 460 gendarmes et CRS supplémentaires. "Au total ce sont 1.125 fonctionnaires qui assureront au quotidien la sécurisation" et "lutteront contre l'intrusion et l'immigration irrégulière", avait-il précisé lors d'un déplacement à Calais, où la taille du bidonville de migrants qui espèrent gagner la Grande-Bretagne a gonflé en quelques semaines pour atteindre 6.000 personnes. M. Cazeneuve a par ailleurs défendu la politique mise en ?uvre "pour le Calaisis et également pour le Dunkerquois", où des migrants ont commencé à s'installer également, consistant à "une multiplication des maraudes" dans le campement pour "inciter les migrants à demander l'asile en France". De ce fait "près de 2.000 demandes" ont été enregistrées en 2015, a-t-il ajouté, après 400 en 2013, et 1.000 en 2014.

