Sanaa (AFP). Yémen: 31 morts, dont 17 civils, dans un raid aérien de la coalition

Dix-sept civils et 14 rebelles ont été tués dimanche au Yémen par un raid aérien de la coalition conduite par l'Arabie saoudite contre une usine dans la province de Hijja (nord), selon des sources médicales et des témoins. L'aviation a pris pour cible une usine de mise en bouteilles d'eau minérale et une position militaire proche, tenue par les rebelles chiites Houthis. Les corps carbonisés des victimes ont été transportés dans un l'hôpital local, ont ajouté ces sources. L'aviation de la coalition a par ailleurs mené douze raids contre des positions des Houthis dans la province adjacente de Saada, leur fief dans le nord du pays, selon des témoins. D'autres raids ont été dirigés contre des positions rebelles au sud de Sanaa et dans la province de Baïda (centre), selon des habitants. Depuis le début de la campagne aérienne de la coalition contre les rebelles Houthis au Yémen, fin mars, plusieurs raids ont fait de nombreuses victimes parmi les civils. Le 22 août, le Comité international de la Croix-Rouge avait rapporté que des dizaines de Yéménites, essentiellement des civils, avaient été tués par des raids de la coalition et dans des combats au sol à Taëz, troisième ville du pays. Deux jours auparavant, 17 civils, dont 13 instituteurs et quatre enfants, et cinq rebelles avaient été tués dans un raid similaire au nord de Sanaa, selon des sources médicales et des témoins. Le 28 juillet, Human Rights Watch avait dénoncé un raid aérien qui avait tué 65 civils à Mokha, dans le sud-ouest du Yémen. Les bombardements des rebelles ont également fait de nombreuses victimes civiles notamment à Aden, grande ville du sud du Yémen, d'où ils ont été chassés à la mi-juillet, selon des organisations de défense des droits de l'Homme.

