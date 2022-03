Vienne (AFP). Nouveau camion avec 26 migrants à bord intercepté en Autriche, 3 enfants hospitalisés

Un nouveau camion été intercepté vendredi matin en Autriche avec 26 migrants à bord, dont trois jeunes enfants souffrant de "déshydratation sévère" et dont l'état a été qualifié d'"extrêmement mauvais", a annoncé samedi la police autrichienne. "Les trois petits enfants ont dû être hospitalisés () en raison de leur état de santé extrêmement mauvais. Les médecins ont indiqué qu'ils étaient soignés pour une déshydratation sévère", a précisé la police dans un communiqué. "Si le voyage s'était poursuivi la situation aurait probablement pu devenir critique", a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police de l'Etat de Haute Autriche. Le camion, stoppé par la police après avoir été pris en chasse, transportait "26 étrangers en situation illégale" venant de Syrie, du Bangladesh et d'Afghanistan et disant vouloir aller en Allemagne, selon la police. L'interception s'est produite près de la ville de Brunau am Inn, près de la frontière allemande. Le chauffeur, un Roumain qui avait refusé de s'arrêter pour un contrôle de routine, a été arrêté. Ce camion a été intercepté au lendemain de la découverte de corps en décomposition de 71 personnes dans un camion abandonné sur une autoroute autrichienne, près de la frontière hongroise. Des autopsies sont en cours, mais la police pense que les victimes sont très probablement mortes asphyxiées. Quatre suspects arrêtés en Hongrie -trois Bulgares et un Afghan- ont été déférés samedi devant un tribunal hongrois qui les a placés en détention provisoire jusqu'au 29 septembre. La Hongrie a vu l'arrivée sur son sol de plus de 140.000 migrants cette année venant de Serbie, cherchant pour la plupart d'entre eux à se rendre dans des pays comme l'Allemagne ou la Suède via l'Autriche.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire