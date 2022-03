Le Caire (AFP). Egypte: trois journalistes d'Al-Jazeera condamnés à 3 ans de prison

Trois journalistes de la chaîne qatarie Al-Jazeera ont été condamnés en Egypte à trois ans de prison ferme, et deux d'entre eux immédiatement arrêtés, malgré les appels de la communauté internationale à clore cette affaire. Dans un nouveau procès, l'Australien Peter Greste, le Canadien Mohamed Fahmy et l'Egyptien Baher Mohamed ont été reconnus coupables par un tribunal du Caire d'avoir "diffusé de fausses informations" et travaillé sans les autorisations nécessaires en 2013. M. Mohamed a écopé d'une peine de six mois supplémentaire pour avoir été en possession d'une balle de pistolet qu'il avait ramassé lors d'une manifestation. En prononçant son verdict, le juge Hassan Farid a affirmé que les trois hommes "n'étaient pas des journalistes" car ils n'étaient pas enregistrés comme tel auprès des autorités compétentes. La justice égyptienne considère qu'ils ont soutenu dans leur couverture médiatique les Frères musulmans, la confrérie de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, destitué en juillet 2013 par l'ex-chef de l'armée et actuel président, Abdel Fattah al-Sissi. Les journalistes de l'antenne anglophone d'Al-Jazeera peuvent interjeter appel devant la Cour de cassation, qui pourra confirmer le jugement ou l'annuler. En cas d'annulation, elle devra elle-même examiner cette affaire. M. Greste était jugé par contumace, après avoir été expulsé vers l'Australie en février en vertu d'un décret présidentiel. MM. Fahmy et Mohamed ont eux été arrêtés au tribunal après l'énoncé du verdict, devant une assistance sous le choc. La femme de M. Fahmy, en larmes, était présente au tribunal, aux côtés d'Amal Clooney, l'avocate de son époux. Mme Clooney a indiqué aux journalistes qu'elle allait rencontrer des responsables du gouvernement pour demander une grâce présidentielle et l'expulsion de son client. M. Fahmy, qui détient la nationalité canadienne, a renoncé à sa citoyenneté égyptienne pour pouvoir être expulsé comme son collègue australien. Sans succès pour l'instant. - "Précédent dangereux" - Lors d'un premier procès en juin 2014, MM. Fahmy et Greste avaient écopé de sept ans de prison et M. Mohamed de dix ans. Mais la Cour de cassation avait annulé les condamnations des journalistes, ordonnant un nouveau procès. A l'ouverture du nouveau procès en février, MM. Fahmy et Mohamed avaient été remis en liberté conditionnelle après plus de 400 jours de détention. "C'est un précédent dangereux en Egypte, (de voir) que des journalistes peuvent être emprisonnés simplement pour rapporter des informations et que les tribunaux peuvent être utilisés comme des instruments politiques", a lancé Mme Clooney. "Je suis choqué, terriblement choqué", a de son côté déclaré à l'AFP le frère de M. Fahmy, Adel. Le directeur exécutif d'Al-Jazeera English a qualifié, à l'antenne, la condamnation des journalistes de "scandaleuse et répugnante". Dans un communiqué, la chaîne qatarie a considéré qu'il s'agissait d'"une attaque délibérée contre la liberté de la presse" et d'un "jour noir pour la justice égyptienne", fustigeant une affaire "totalement politisée.

