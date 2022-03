Pékin (AFP). Mondiaux d'athlétisme: le Slovaque Toth remporte le 50 km marche

Le Slovaque Matej Toth a été sacré champion du monde du 50 km marche en prenant les devants dès les premiers mètres pour ne jamais être rejoint, s'imposant en 3 h 40 min 32 secondes, samedi aux Mondiaux de Pékin. Toth, 32 ans, a devancé l'Australien Jared Tallent (3h42:17) et le Japonais Takayuki Tanii (3h42.55). Matej Toth devient le premier Slovaque champion du monde d'athlétisme de l'histoire. La victoire de Toth, sous une chaleur écrasante, a été impressionnante. Il avait fait 5e des Mondiaux de Moscou il y a deux ans. Le Slovaque, également journaliste dans la vie civile, a dominé la course en imposant son rythme dès le départ. Il avait déjà impressionné en signant en mars le 3e chrono de l'histoire sur la distance, à Dudince (République Tchèque). L'épreuve des Mondiaux se déroulait en l'absence du Français Yohann Diniz, champion d'Europe 2014 et recordman du monde de l'épreuve en 3 h 32 min 33 l'an passé en Suisse. Toth était le dauphin de Diniz lors de cet Euro. Le Slovaque a continuellement creusé l'écart - 8 sec au 5e km, 27 au 10e km, 39 au 15e km, 50 au 20e km, 55 au 25e km - jusqu'à posséder 1 min 09 au 30e km.

