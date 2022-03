Monaco (AFP). Europa League: menu anglais corsé pour Bordeaux et Monaco, l'OM tranquille

Les clubs français n'ont pas été épargnés vendredi par le tirage au sort de la phase de poules de l'Europa League, Bordeaux devant notamment se défaire de Liverpool et Monaco de Tottenham, seul Marseille s'en sortant bien. Saint-Etienne n'a pas été mieux loti et affrontera dans son groupe la Lazio Rome et les Ukrainiens du Dniepropetrovsk, finalistes de la dernière édition. Le choc entre les Girondins et les Reds constituera le temps fort de la poule B. Mais les troupes de Willy Sagnol, qualifiées sans gloire pour cette C3 après une défaite au Kazakhstan sur la pelouse du Kairat Almaty jeudi en barrage retour (2-1), devront montrer un autre visage sous peine de connaître une grosse désillusion. D'autant que le reste du programme ne sera pas aisé avec les Russes du Rubin Kazan et le FC Sion. C'est sans doute contre ces deux derniers adversaires que Bordeaux jouera sa qualification, les Reds étant hors de portée. Le club de la Mersey a certes perdu son emblématique capitaine Steven Gerrard (parti aux Etats-Unis) et Raheem Sterling (Manchester City) mais il a récupéré deux attaquants de très haut niveau, le Belge Christian Benteke et le Brésilien Roberto Firmino. Avec Tottenham dans le groupe J, Monaco croisera aussi la route d'un représentant de la richissime Premier League anglaise. Pour ne pas boire la tasse contre l'équipe du capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris, l'ASM devra avoir réglé ses problèmes défensifs, qui lui ont coûté cher en barrage de la Ligue des champions contre Valence, et museler la dernière petite merveille du football anglais Harry Kane. - "On va jouer à fond" - Anderlecht ne sera pas non plus simple à dompter alors que les Azéris de Karabakh seront de parfaits sparring-partners. "Notre ambition sera de sortir du groupe, ce ne sera pas facile, a déclaré le vice-président de Monaco Vadim Vasilyev. Je l'ai déjà dit, on va jouer à fond l'Europa League, même si ce n'est pas donné, mais c'est une belle compétition, nous sommes très fiers d'être européens une deuxième saison consécutive." "On a l'effectif pour jouer toutes les compétitions", a-t-il ajouté alors que l'ASM a connu une nouvelle saignée au mercato (Berbatov, Kondogbia, Ferreira Carrasco), abandonnant définitivement sa politique de stars pour miser sur des jeunes à fort potentiel. L'aventure de Saint-Etienne en C3 risque, comme la saison passée, de tourner court dans la poule G, la Lazio et Dniepropetrovsk lui étant largement supérieurs. Les Ukrainiens avaient d'ailleurs dominé les Verts la saison passée (1-0) après un nul à Geoffroy-Guichard (0-0). Les Norvégiens de Rosenborg, habitués à jouer l'Europe malgré une absence de 4 ans, ne seront pas non plus de tout repos. Pour l'OM en revanche, tout va bien. Après les soubresauts du départ de Marcelo Bielsa, depuis remplacé par Michel, les Marseillais peuvent espérer une belle campagne européenne au vu de leurs adversaires dans le groupe F (Braga, Liberec, Groningen).

