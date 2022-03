Monaco (AFP). Europa League: Marseille épargné, Monaco, Saint-Etienne et Bordeaux pas gâtés

Seul Marseille a été épargné par le tirage au sort de la phase de groupes de l'Europa League, vendredi, contrairement à Monaco et Bordeaux, qui affronteront notamment Tottenham et Liverpool, ou Saint-Etienne qui retrouvera Dniepropetrovsk, finaliste de la précédente édition. Seul club français à être placé dans le chapeau 1, l'OM a tiré profit de son statut de tête de série et de la protection qu'il confère. Le voilà donc opposé dans le groupe F aux Portugais de Braga, aux Tchèques du Slovan Liberec et aux Néerlandais de Groningen. Rien d'insurmontable pour les Marseillais désormais entraînés par l'Espagnol Michel, même si Braga s'était distingué dans cette C3 en allant jusqu'en finale de l'édition 2010-2011, perdue face au FC Porto (1-0). Pour les trois autres représentants hexagonaux, la main a été leste. Monaco, prétendant à la Ligue des champions mais qui n'a pu forcer les barrages, éliminé par Valence, devra composer dans le groupe J avec le Tottenham de Hugo Lloris. Un client anglais, régulièrement aux portes de la Ligue des champions en Premier League et qui a l'habitude de s'escrimer en C3 (quart de finaliste en 2012-2013). Anderlecht, qui jouait encore la saison passée la C1, comme l'ASM, sera un outsider de choix et les Monégasques devront être sérieux face à Qarabag (AZE) pour grappiller des points. Bordeaux, qui renoue avec la phase de groupes, aura aussi fort à faire face à un plus grand nom britannique encore: Liverpool. Les Reds ne possèdent plus Steven Gerrard parti ravir le public américain à Los Angeles, mais les joutes européennes ne sont jamais une partie de plaisir à Anfield, où l'attaquant belge Christian Benteke fait déjà forte impression. Il faudra aussi aux Girondins, laborieux pour éliminer Kairat Almaty (KAZ) en barrages, se mesurer aux Russes du Rubin Kazan et se méfier du FC Sion dans le groupe B. Saint-Etienne, enfin, qui a assuré sa présence en battant le modeste club moldave de Milsami, retrouvera un adversaire qui ne lui avait pas réussi la saison passée, avec Dniepropetrovsk (une défaite et un nul). Le club ukrainien défendra qui plus est son statut de finaliste, alors qu'il avait fait douter Séville (4-2) dans un épilogue très spectaculaire de la C3. Dans le groupe G, les Verts devront aussi affronter un club italien, la Lazio Rome de Miroslav Klose et de l'Argentin Lucas Biglia, et les Norvégiens de Rosenborg. Composition des douze groupes de la première phase de la l'Europa League 2015-2016: Groupe A: Ajax Amsterdam (NED), Celtic Glasgow (SCO), Fenerbahçe (TUR), Molde (NOR) Groupe B: Rubin Kazan (RUS), Liverpool (ENG), Bordeaux (FRA), Sion (SUI) Groupe C: Borussia Dortmund (GER), PAOK Salonique (GRE), Krasnodar (RUS), Qabala (AZE) Groupe D: Naples (ITA), Bruges FC (BEL), Legia Varsovie (POL), Midjtylland (DEN) Groupe E: Villarreal CF (ESP), Viktoria Plzen (CZE), Rapid Vienne (AUT), Dinamo Minsk (BLR) Groupe F: Marseille (FRA), SC Braga (POR), Slovan Liberec (CZE), Groningen (NED) Groupe G: Dniepropetrovsk (UKR), Lazio Rome (ITA), Saint-Etienne (FRA), Rosenborg (NOR) Groupe H: Sporting Portugal (POR), Besiktas (TUR), Lokomotiv Moscou (RUS), Skenderbleu (ALB)

