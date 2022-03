Bordeaux a hérité de Liverpool comme principal adversaire en phase de poules de l'Europa League alors que Monaco devra notamment se défaire de Tottenham, selon le tirage au sort effectué vendredi à Monaco. Saint-Etienne n'a pas été mieux loti et affrontera dans son groupe la Lazio Rome et les Ukrainiens du Dniepropetrovsk, finalistes de la dernière édition. Marseille s'en sort bien en revanche avec Braga, le Slovan Liberec et Groningen.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire