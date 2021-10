La chanteuse roumaine est de passage pour une tournée dans les clubs français, l'occasion de recevoir son disque de Platine.

Ce prix vient récompenser plus de 100 000 albums vendus sur le sol français.

8 mois après sa sortie l'album s'est vendu à plus de 115 000 exemplaires, la sexy Inna qui a vendu aussi plus de 500 000 singles, aujourd'hui son album est toujours dans le Top 20 des ventes d'albums.

