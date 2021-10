"Evolution préoccupante des expulsions dans la Manche"

A l'occasion de la fin de la trêve hivernale, période qui suspend les expulsions locatives, les rédactions de La Manche Libre et Tendance Ouest ont reçu Jean-Pierre EDERICH le vice président de la l'association de consommateurs et usagers CLCV dans la Manche (CLCV : Consommation Logement et Cadre de Vie).

Les expulsions sont-elles importantes dans la Manche, en basse-Normandie ? Quelle évolution ? Quels sont les moyens de l'association ? Qui défend t'elle ? Les propriétaires sont-ils tous d'ignobles profiteurs ?

Le point sur la situation avec Jean-Pierre EDERICH (Vidéo).