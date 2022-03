Recette : le cassis, baie des délices

Gelée de cassis à la crème de cassis



Pour 5 pots de 325g

Préparation : 30 minutes

Repos : 3 à 4 heures



Ingrédients

- 1.5 kg de baies de cassis

- 700 g de sucre cristallisé

- 5 cuillère à soupe de crème de cassis



Laver les cassis. Les mettre en grappes avec les tiges dans une bassine à confiture ou dans une casserole à fond épais sur feu moyen avec 15 cl d'eau. Mélanger et laisser cuire 8 à 10 minutes.

Verser le contenu de la bassine dans une passoire placée sur une terrine et laisser le jus s'écouler pendant 3 à 4 heures. Presser de temps en temps tout doucement avec le plat de l'écumoire. Faire cuire ensuite le jus des cassis avec 1/4 de litre d'eau et le sucre cristallisé pendant 25 minutes environ, jusqu'à ce qu'une goutte de gelée versée sur une assiette froide fige.

Hors du feu, incorporer la crème de cassis. Mettre en pots ébouillantés et séchés. Laisser refroidir complètement sous un linge, puis boucher hermétiquement. Étiqueter et ranger à l'abri de la lumière et de l'humidité. Lorsque la gelée est complètement refroidie, on peut la boucher tout de suite si l'on utilise des bouchons à vis. Il faut attendre encore 12 heures pour la paraffine.