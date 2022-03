Paris (AFP). La grande distribution s'engage davantage contre le gaspillage alimentaire

La grande distribution et le gouvernement sont parvenus a un accord sur une série "d'engagements volontaires, visant à renforcer les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, à l'issue d'une réunion jeudi avec la ministre de l'Ecologie, Ségolène Royal. Ces mesures comprennent notamment l'obligation pour la grande distribution de favoriser au maximum les dons aux associations ou la valorisation de ses déchets et un engagement de l'Etat de soutenir financièrement les associations. Elles interviennent à l'issue de dix jours d'invectives médiatiques entre la ministre et les distributeurs.

