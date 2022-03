Idées loisirs en Basse-Normandie pour ce week-end du 29 et 30 août

MANCHE



La commune de Condé-sur-Vire, en collaboration avec l'Agence 53*11 déléguée régionale de Miss France, organise pour la première fois l'élection départementale de Miss Manche. Cette manifestation aura lieu le samedi 12 septembre prochain à 20h45 à la salle Condé Espace. Pour acheter vos billets, trois points de vente sont mis en place : à l'Office de Tourisme de Saint-Lô Agglo, au Bureau d'Informations Touristiques de Torigni-sur-Vire et à la mairie de Condé-sur-Vire.



Tout ce week-end, le club de plongée de Donville-les-Bains, avec la collaboration de l'Office de Tourisme, organise des baptêmes de plongée en bassin mobile. Venez faire votre première plongée sous-marine dans un camion-piscine. Il n'est pas nécessaire de savoir nager. Une participation de 2€ vous sera demandé. Rendez-vous, samedi et dimanche, sur la place en face la mairie de Donville-les-Bains.



Le Musée régional de la Poterie à Ger organise, tout ce week-end, la fête des potiers. Rendez-vous, samedi soir pour la soirée du feu et dimanche pour le marché des potiers avec la présence d'une trentaine de céramistes venus de toute la France. Des animations et des démonstrations sont prévues tout le week-end pour petits et grands. Plus d'infos ICI



Ce dimanche, de 14h à 20h, assistez au Holi Festival au parc des expositions de Saint-Lô et amusez-vous avec la célèbre poudre colorée. Au programme de nombreux Djs (dont Julien Créance, Jc Nitro, Lady Style ou encore Julien Stackler), des lâchers de poudre multicolore avec un dress-code blanc. Retrouvez toutes les infos ICI



CALVADOS



Samedi, il y a du football. Le SM Caen reçoit Lyon sur la pelouse du Stade Michel d'Ornano pour le compte de la 4ème journée de Ligue 1. Un match à suivre en direct et en intégralité sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 16h45.

ORNE



Rendez-vous, ce dimanche, à l'Aigle pour les dimanches après-midi sous les platanes. Concert gratuit des Pied's Trad, sous les platanes, rue Marcel Guiet. C'est ce dimanche à 17h. Retrouvez plus d'informations ICI



Dimanche, assitez aux Championnats de France de motocross et de side-car à l'ancienne à Bellême. Retrouvez plus de 200 pilotes en compétition. Plus d'infos ICI



Dimanche, c'est la vie à la ferme à Rai avec de nombreuses animations. Une journée de découverte du monde rural d'il y a 100 ans avec des exposants, du matériel agricole ancien ou encore des animaux de toutes sortes. Retrouvez toutes les infos ICI



La clôture de la saison estivale s'annonce sous le signe de la piraterie à Argentan. Pour la 5ème année, ce dimanche sera rythmé par des chants, de la danse, des ateliers et spectacles au plan d'eau de la Noë. Une journée festive pour petits et grands.