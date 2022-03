Paris (AFP). France: Martial convoqué contre Portugal et Serbie, Lacazette et Sakho non retenus

L'attaquant de Monaco Anthony Martial a été convoqué jeudi pour la première fois en équipe de France pour affronter le Portugal (4 septembre) et la Serbie (7 septembre) en match amical alors qu'Alexandre Lacazette (Lyon) et Mamadou Sakho (Liverpool) n'ont pas été retenus. Lacazette souffre du dos tandis que Sakho est en manque de temps de jeu à Liverpool. Martial (19 ans) profite de la défection du Lyonnais, meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière mais auteur d'un début de championnat très décevant, tandis que c'est un autre jeune, Kurt Zouma (20 ans/Chelsea), qui remplace numériquement Sakho parmi les défenseurs axiaux dans cette liste de 23 joueurs. Dimitri Payet est également absent malgré un bon début de saison en Angleterre dans son nouveau club de West Ham. Le reste de la liste est sans surprise avec notamment les retours de l'attaquant Karim Benzema, non appelé en juin en raison de problèmes aux adducteurs, et de l'arrière droit Mathieu Debuchy, qui en a fini avec des blessures qui l'ont éloigné des Bleus ces derniers mois. Les 23 joueurs convoqués: Gardiens: Hugo Lloris (Tottenham/ENG), Steve Mandanda (Marseille), Stéphane Ruffier (Saint-Etienne) Défenseurs: Mathieu Debuchy (Arsenal/ENG), Patrice Evra (Juventus Turin/ITA), Laurent Koscielny (Arsenal/ENG), Eliaquim Mangala (Manchester City/ENG), Bacary Sagna (Manchester City/ENG), Benoît Trémoulinas (FC Séville/ESP), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ENG) Milieux de terrain: Yohan Cabaye (Crystal Palace/ENG), Geoffrey Kondogbia (Inter Milan/ITA), Blaise Matuidi (Paris SG), Paul Pogba (Juventus/ITA), Morgan Schneiderlin (Manchester United/ENG), Moussa Sissoko (Newcastle/ENG) Attaquants: Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Nabil Fekir (Lyon), Olivier Giroud (Arsenal/ENG), Antoine Griezmann (Atletico Madrid/ESP), Anthony Martial (Monaco), Mathieu Valbuena (Lyon)

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire