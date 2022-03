Paris (AFP). Ligue des champions: le PSG et Lyon vont savoir au tirage au sort

Le Paris SG, placé dans le chapeau 1, et Lyon, présent dans le chapeau 3, connaîtront jeudi (17h45) leurs adversaires en phase de groupes de la Ligue des champions, lors d'un tirage au sort qui ne les prémunit pas d'hériter de gros clients. Pour les dirigeants du PSG et de l'OL, qui ne seront finalement pas accompagnés par leurs homologues de Monaco, éliminé mardi en barrage par Valence (1-3, 2-1), le suspense sera total à Monaco, lieu du tirage au sort. Si les Lyonnais ne bénéficient d'aucune protection en raison de leur modeste coefficient UEFA, les Parisiens eux pourraient croire l'inverse en étant têtes de série. Mais le nouveau règlement appliqué cette saison pour la composition des chapeaux n'est pas forcément plus à leur avantage. Désormais, le chapeau 1 est formé par les champions des sept premières associations UEFA (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, Portugal, France et Russie) plus le tenant du titre de la C1. Le FC Barcelone ayant été sacré aux dépens de la Juventus Turin (3-1) le 6 juin, c'est le champion des Pays-Bas (8e nation au classement UEFA) qui a été invité à compléter ce "chapeau des champions", dont fait partie le PSG donc. - Chapeaux relevés - Les trois autres chapeaux sont déterminés en fonction du coefficient UEFA de chaque club. Et, alors qu'il pouvait espérer figurer dans le deuxième chapeau, l'OL a finalement glissé dans le 3e après la qualification de Valence mardi. Outre le Barça et le PSV Eindhoven, le PSG est certain de ne pas tomber sur le Bayern Munich, Chelsea, la Juventus, Benfica et le Zenit Saint-Pétersbourg. En revanche, rien ne l'empêche de croiser la route d'habituels cadors pour la première fois depuis longtemps reversés dans le chapeau 2, en premier lieu desquels le Real Madrid. Dans l'ancienne formule, le club de Cristiano Ronaldo aurait d'autant mieux été tête de série qu'il possède le meilleur coefficient UEFA, devant même son rival barcelonais. Au lieu de quoi il se retrouve dans le deuxième chapeau, tout comme l'Atletico Madrid, le FC Porto, Arsenal, Valence et Manchester City. Et ce n'est pas fini! Manchester United, qui a étrillé le FC Bruges en barrages (3-1, 4-0), complète ce chapeau déjà très relevé, au même titre que le Bayer Leverkusen, tombeur de la Lazio Rome (0-1, 3-0). Le chapeau 3 inclut quant à lui le Shakhtar Donetsk et le FC Séville, en plus de l'Olympique Lyonnais et de l'AS Rome notamment. Tandis que par un effet domino, Wolfsburg comme Mönchengladbach pourraient eux donner de l'allure au 4e chapeau où figurent habituellement les Petits Poucets. - Retour à Malmö pour Ibrahimovic? - Au jeu des pronostics, le tirage le plus favorable pour Paris serait de tomber sur Valence, l'Olympiakos et Malmö, pour donner l'occasion à Zlatan Ibrahimovic de réaliser son souhait de disputer un match de C1 chez son club formateur. En revanche, un mauvais tirage pourrait prendre plusieurs formes, que ce soit en héritant du Real Madrid, de l'AS Rome et Wolfsburg ou bien de Manchester City, du FC Séville et du Dinamo Zagreb. Recruté pour permettre à Paris d'enfin passer le cap des quarts de finale, Angel Di Maria sera alors bien utile pour s'extirper de tels groupes. Pour Lyon, les risques d'infortune sont certes plus grands car multiples, mais la chance pourrait aussi être au rendez-vous. Si la main est lourde, l'OL pourrait ainsi être dans un même groupe avec le Barça (ch. 1) et Arsenal (ch. 2) ou avec le Bayern Munich (ch. 1) et l'Atletico Madrid (ch. 2). Si la main est légère, tomber avec le PSV Eindhoven (ch. 1) et le FC Porto (ch. 2) serait un moindre mal. Une chose est sûre, Paris et Lyon ne pourront pas être dans le même groupe, puisque deux équipes d'un même pays ne peuvent se rencontrer à ce stade de la compétition. Début des hostilités les 15 et 16 septembre pour la première journée. La finale aura lieu le 28 mai 2016 à Milan.

