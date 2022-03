Washington (AFP). USA: deux journalistes abattus en direct, le tueur tente de se suicider

Le tireur qui a tué mercredi en direct une reporter et un caméraman dans l'est des Etats-Unis a lui-même filmé et diffusé la scène avant de tenter de se suicider. Il avait été donné pour mort dans un premier temps par la chaîne WDBJ7, où travaillaient les victimes, ainsi que plusieurs autres médias. Puis la chaîne de Virginie (est) est revenue sur ses affirmations en rapportant qu'il était très grièvement blessé. Sur la dernière vidéo de l'utilisateur du compte Twitter @bryce_williams7, on peut voir le tireur brandir un pistolet visant la journaliste qui, souriante, est en train d'interviewer une autre femme en veste blanche. Visiblement personne ne remarque l'arme brandie par le tireur, le caméraman lui tournant le dos pour filmer le paysage et la journaliste étant absorbée par son interview. Le tueur abaisse ensuite brièvement sa caméra ou son téléphone portable vers le sol, avant de tirer huit coups de feu en direction de la reporter qui tente de fuir. Les images montrent clairement la main du tueur vêtu d'une chemise bleue à carreaux, tenant le pistolet. Ce compte Twitter a depuis été suspendu. Le tueur aurait utilisé le nom de Bryce Williams pour son travail mais s'appelait en fait Vester Lee Flanigan et avait 41 ans, selon des médias locaux. "Nous pensons qu'il s'agit d'un employé mécontent de la chaîne", avait plus tôt indiqué le gouverneur de Virginie, Terry McAuliffe. "Il a apparemment appelé un ami ou quelque chose, il était bouleversé", a-t-il déclaré sur la radio WTOP. Sur les images filmées par le caméraman de WDBJ7 avant d'être tué, on voit la journaliste interviewer une femme en extérieur, sur le balcon d'un immeuble au bord d'un lac dans la ville de Moneta, près de Roanoke en Virginie. On voit la journaliste crier lorsque des tirs sont entendus puis la caméra tombe au sol pendant que les coups de feu retentissent encore. La caméra continue de filmer les jambes du tireur. Un arrêt sur image montre le suspect vêtu de couleur sombre, pointant l'arme vers le sol en direction de la caméra. Sur le plateau, la présentatrice de l'émission en direct réagit avec stupeur. "Je ne suis pas sûre de ce qui est arrivé là, nous vous informerons dès que nous saurons d'où ces sons venaient", dit-elle. - "Ils faisaient leur travail" - Les victimes ont été identifiés par le directeur général de WDBJ7, Jeffrey Marks, comme étant Alison Parker, âgée de 24 ans, et Adam Ward, 27 ans. "Ils faisaient juste leur travail aujourd'hui", a déclaré Jeffrey Marks, apparaissant en direct sur un plateau de la chaîne peu après le drame avec d'autres journalistes de l'équipe. "Alison et Adam sont décédés ce matin peu après 06H45 quand les tirs ont été entendus", a déclaré Jeffrey Marks. Les deux journalistes tués étaient "chacun amoureux d'autres membres de l'équipe de WDBJ", selon le directeur de la chaîne. Un présentateur de la chaîne, Chris Hurst, a confié sur Twitter peu après les faits que lui et Alison Parker étaient "très amoureux". Sur une photo de lui et de la victime, il écrit "nous venions juste d'emménager ensemble". "Nous étions ensemble depuis près de neuf mois () Nous voulions nous marier () Nous venions juste de fêter ses 24 ans", ajoute-t-il. "Je suis sonné".

