De 10h à 18h dans la prestigieuse ferme de Rai, un lieu riche d'histoires accueillera le public pour une journée de découverte du monde rural d'il y a 100 ans : exposants, matériel agricole ancien, saynètes, animaux de toutes sortes et de toutes tailles.



Ecoutez, Serge Delavallée, Président de l'Office de Tourisme des Pays de l'Aigle et de la Marche.

