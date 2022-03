Rappelons qu'en 2012, il y avait 547 088 ménages en Seine-Maritime. "Les ressources 2013 de la famille ne doivent pas dépasser 24 306€ pour un enfant, 29 915€ pour deux enfants et 35 524€ pour trois enfants", indique la Caisse d'Allocations Familiales. Le montant de l'ARS est fonction de l'âge de l'enfant et varie entre 362,63€ pour un enfant de six à onze ans et 395,90€ pour un enfant de 15 à 18 ans.