Dans la mine d'or du jour, je vais vous parler de mon avis sur le film Fighter de David O Russel avec Mark Wahlberg et Christian Bale.



Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne. Il va rencontrer Charlene, une femme au caractère bien trempé, qui va l'aider à s'affranchir de l'influence négative de sa mère, qui gère maladroitement sa carrière, et de ses s½urs envahissantes.

Son demi-frère Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a bien longtemps. C’était avant qu’il ne sombre dans la drogue, avant son séjour en prison.

Entre le sportif en quête d’un second souffle et l’ex-toxico, il y a longtemps que le courant ne passe plus. Trop de non-dits, d’échecs et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes changent, et Micky et Dicky vont peut-être avoir ensemble, la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun de leur côté…

Un film fort et poignant qui l'est pour son histoire et pour ses acteurs. On sent la passion des interprètes Mark Wahlberg et Christian Bale tout au long du film. Ils ne racontent pas l'histoire vraie de Micky et Dicky. Ils SONT Micky et Dickey, ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Christian Bale a reçu l'oscar du meilleur acteur dans un seconde rôle. Il a perdu beaucoup de poids pour ce rôle et a su jouer le rôle du drogué sans en rajouter. Au contraire Mark Walhberg s'est lui musclé. Ce rôle c'est le rêve de sa vie alors avant même que le film soit sur les rails, il a entrepris un entrainement quotidien avec un coach de boxe durant 3 ans et est arrivé au même niveau de forme qu'un boxeur professionnel quand le tournage a débuté. IL faut savoir qu'il a renoncé à ses droits sur la sortie en salles et à un salaire pour que le film puisse être réalisé.

Et cette passion perceptible ne fait pas tout, la beauté des combats est assez saisissante. Un mélange de chorégraphie de boxe et de coups réels nous permettent de nous immerger. On se surprend à esquiver quelques coups sur notre siège dans le feu de l'action.

L'histoire entre ces frères que la vie n'a pas aidé est forte et touchante. Elle est sublimée par la réalisation et les acteurs. C’est un film qu'il serait dommage de ne pas voir, et qui a d'ores et déjà marqué 2011.

« Fighter », à ne pas manquer depuis mercredi au cinéma.