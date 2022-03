Interview de Baptiste Mégard, nouveau propriétaire de la ferme des Bouillons près de Rouen

Que va-t-il advenir de la ferme des Bouillons?

La ferme des Bouillons restera une ferme. On va créer trois pôles. Un pôle de maraîchage biologique en permaculture. Un autre de vente directe en circuit court et un dernier pôle dit pédagogique. On aimerait ouvrir la ferme à des sorties scolaires dans le but de faire de la transmission de savoirs.

Pourquoi vous-êtes vous intéressé à cette ferme?

Pour moi, c'était important que cette ferme soit située à Mont-Saint-Aignan là d'où ma famille et moi venons. C'est également un très bon emplacement.

Comment expliquez-vous qu'en 2012, la ferme ait été achetée 750 000€ et qu'elle ne vaille que 150 000 aujourd'hui?

Le fait qu'en 2014 la ferme ait été reclassée en zone naturelle protégée par le Plan Local d'Urbanisme de la municipalité lui a fait perdre de la valeur. On reste toutefois sur une fourchette haute pour un terrain de quatre hectares car la moyenne nationale est de 6 000€ par hectare.

Quel lien avez-vous avec Immochan?

Je démens tous liens qui m'ont été attribués avec Immochan. La transaction a été effectuée en toute honnêteté et transparence.