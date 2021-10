Recette : Quatre-quarts au beurre demi-sel et pépites de chocolat

Maison - Alimentation - Femmes - Hommes

Pour 4 personnes - Préparation : 15 min - Cuisson : 30 min

200 g de farine

220 g de beurre demi-sel

200 g de sucre en poudre

4 oeufs

1/2 sachet de levure chimique

100 g de pépites de chocolat



Sortir le beurre du réfrigérateur quelques heures avant son utilisation. Le déposer dans un saladier et le travailler à la fourchette jusqu'à l'obtention d'une consistance pommade.

Préchauffer le four à 180°C (th.6).

Dans un autre saladier, casser et déposer les oeufs, les blanchir avec le sucre. Incorporer la farine et la levure. Fouetter et ajouter le beurre pommade. Déposer les pépites de chocolat. Mélanger.

Beurrer généreusement l'intérieur d'un moule à cake, y verser le contenu du saladier jusqu'au 2/3 de la hauteur du moule.

Enfourner et cuire 30 minutes.

Retirer du four, laisser tiédir et démouler sur une grille.

Tailler en tranches et déguster.

photo : © Claude Herlédan / CNIEL