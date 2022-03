Une rixe à coups de ciseau éclate à Canteleu

Samedi 22 août dans la soirée, un homme né en 1978 et demeurant Roubaix rend visite à son frère, domicilié rue Joseph Delattre à Canteleu. Quelques heures plus tard, il décide d'emprunter le véhicule de son petit frère pour se rendre à Saint-Sever. En route, un groupe lui propose des stupéfiants, qu'il refuse. Un attroupement se créé alors autour du véhicule, et des hommes se mettent à tambouriner la voiture.

Le ciseau planté dans le dos

L'homme prend la fuite et se réfugie chez son frère. Plus tard, il décide de retourner à Saint-Sever, accompagné de son frère et de son oncle. Avant de partir, l'homme se saisit d'un ciseau à volaille, qu'il emmène avec lui. En route, il retombe sur les individus. Ces derniers lancent des pierres dans la voiture. Voulant se défendre, l'homme habitant Roubaix descend du véhicule et tape sur le groupe avec son ciseau.

L'un des hommes appartenant au groupe reçoit trois coups, deux dans le dos et un dans l'omoplate. Il s'écroule. Il se rend chez les sapeurs-pompiers, qui contactent le CHU. L'homme est rapidement pris en charge. La victime recevra une ITT de 15 jours et explique avoir voulu séparer les protagonistes de la rixe.

L'homme demeurant Roubaix a expliqué quant à lui avoir pris l'arme avec lui pour se défendre. Il sera déféré demain en comparution immédiate à 13h30.