Saint-Pierre-les-Elbeuf : Leader Price victime d'un vol à main armée

Les faits se déroulent lundi 24 août, peu avant 18h. Police Secours est requis pour se rendre au Leader Price, situé route de Pont de l'Arche à Saint-Pierre-les-Elbeuf pour un vol à main armée. Au moment des faits, environ dix clients sont présents aux caisses du magasin.

Tout à coup, un individu cagoulé et muni d'une arme de poing entre dans le Leader Price, suivi d'un second individu porteur d'une capuche et de lunettes de soleil. Ils menacent alors une hotesse de caisse. Cette dernière lance alors sur le tapis de caisse plusieurs centaines d'euros en pièces et billets. Les deux mis en cause ramassent l'argent et prennent la fuite à pied.

L'hôtesse de caisse, une femme née en 1970, a été très choquée. Elle a été prise en charge par les pompiers. Un plan de recherche a été mis en place, mais les deux mis en cause n'ont pas encore été retrouvés. Le service régional de l'identité judiciaire a fait les constatations sur place. La brigade criminelle est en charge de l'enquête.