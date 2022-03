Sao Sebastiao do Uatuma (Brésil) (AFP). Une Tour Eiffel en Amazonie, à l'affût des changements du climat

Au c?ur de la forêt amazonienne se dresse une structure métallique aussi haute que la Tour Eiffel : c'est un laboratoire destiné à étudier le changement climatique dans le poumon du monde au cours des 30 prochaines années. Blanc et orange, l'Observatoire de la Tour Haute d'Amazonie (ATTO) contraste avec le vert de la réserve écologique d'Uatuma, à 350 km de Manaus, la capitale de l'Amazonie brésilienne. On y parvient après des heures de voiture sur des pistes poussiéreuses et de navigation fluviale. Pas de réseau pour le téléphone ou internet. De la forêt à perte de vue où le chant monotone et strident des cigales se mélange à celui des oiseaux et au bourdonnement des insectes. "Le fait d'être loin des villes et de l'influence de l'homme assure une collecte de données relativement vierges", explique Meinrat Andrae, directeur de l'Institut allemand Max Planck, à l'initiative du projet avec l'Institut de recherches d'Amazonie du Brésil (Inpa). Avec ses 3.000 km d'est en ouest, la forêt amazonienne est la plus vaste forêt tropicale du monde, d'où son importance pour comprendre l'influence qu'elle a dans les processus climatiques et atmosphériques d'autres régions de la planète. "Grâce à cette tour, nous allons mieux comprendre le rôle de l'Amazonie, son effet sur le climat local mais aussi sur le climat mondial", assure à l'AFP le professeur Antonio Ocimar Manzi, responsable du projet du côté brésilien. - Harnais obligatoire - Personne n'échappe à la chaleur moite de "l'enfer vert". Pour se rafraîchir on peut grimper sur la tour de 325 mètres - un de moins que la Tour Eiffel - , où souffle une brise constante. Mais il ne faut pas avoir le vertige. Un harnais est obligatoire et il y a plus de 1.000 marches jusqu'à son sommet. L'accès est limité à 150 mètres de haut pour les journalistes. Cet observatoire climatique, le plus haut du monde, a été inauguré samedi mais n'est pas encore opérationnel. Des tests ont été effectués mais c'est d'ici à la fin de l'année qu'il sera doté des instruments nécessaires à sa mission, prévue pour durer 30 ans, permettant une véritable étude sur le long terme. Les forêts tropicales contribuent à l'équilibre climatique de la planète en raison de leur capacité à gagner ou perdre de grandes quantités de carbone. Mais avec l'augmentation de 1,5 fois des émissions de gaz à effet de serre au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, les scientifiques veulent savoir ce que la jungle fait de cet excès de CO2. Il y a déjà deux autres tours de 50 et 80 mètres de haut dans la réserve d'Uatuma qui analysent l'interaction de la forêt et de l'atmosphère, dans un rayon de 10 mètres. Mais avec ATTO, le rayon sera élargi à un kilomètre. - L'exemple de la Sibérie -

