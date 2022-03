Paris (AFP). La Bourse de Paris en déroute, lâche plus de 8% 

La Bourse de Paris ne parvenait pas à enrayer sa chute lundi après-midi, perdant brièvement plus de 8% après l'ouverture de Wall Street, dans le sillage de la débâcle des marchés asiatiques sur fond de craintes pour la croissance mondiale. A 15H35 (15H35 GMT), l'indice CAC 40 perdait 383,65 points (-8,28%) à 4.247,34 points, dans un volume d'échanges nourri de 5,5 milliards d'euros. Vendredi, les craintes sur la croissance chinoise avaient déjà causé une chute de 3,19% du marché parisien. Le CAC 40 a effacé l'intégralité de ses gains depuis le début de l'année. De son côté, Wall Street s'est effondrée dès l'ouverture lundi, se laissant gagner par la déroute des Bourses asiatiques puis européennes provoquée par l'inquiétude des investisseurs devant les perspectives de l'économie mondiale: le Dow Jones chutait de 4,75% en début d'échanges et le Nasdaq de 5,50%. "C'est le bain de sang", commente Xavier de Villepion, un vendeur d'actions chez HPC, qui estime que "la vitesse du repli des marchés actions est considérable". Les craintes au sujet de la fragilité de l'économie chinoise et ses conséquences sur la croissance mondiale donnaient le ton et ont entraîné une nouvelle chute des marchés en Asie. La Bourse de Shanghaï a notamment clôturé sur un plongeon de 8,5%. "La baisse appelle la baisse", poursuit-il. "C'est le phénomène +boule de neige+ que l'on connaît dans les phases de mini-krach". Les autorités chinoises peinaient de leur côté à rassurer les investisseurs. Sur le marché parisien, où l'ensemble des titres du CAC 40 reculaient, les valeurs les plus exposées à la croissance mondiale plongeaient. ArcelorMittal perdait 11,33% à 6,54 euros, Renault 9,84% à 66,67 euros, PSA Peugeot Citroën 9,64% à 13,97 euros et Vinci 8,37% à 51,48 euros.

