Paris (AFP). France Télévisions : Ernotte présente ses 4 chantiers phares

Information, numérique, identité des chaînes et développement international : tels sont les quatre chantiers prioritaires annoncés lundi par la nouvelle présidente de France Télévisions Delphine Ernotte, qui veut lancer une "chaîne d'info" dès septembre 2016. Devant 150 cadres du groupe, elle a confirmé sa nouvelle équipe, qui renouvelle largement l'organigramme et fait une grande place aux femmes, jusqu'ici peu nombreuses dans la direction du groupe. Caroline Got, ex-DG de TMC et NT1, devient directrice générale déléguée à la stratégie et aux programmes, un poste de facto de numéro 2. Laetitia Recayte, ex-directrice de la distribution du groupe de production Newen, devient directrice commerciale et chapeautera les trois filiales commerciales (Multimédia France Production, France Télévisions Distribution et France Télévisions Publicité). Dans les chaînes, Vincent Meslet, ancien directeur éditorial d'Arte, devient patron de France 2, Dana Hastier est confirmée à la tête de France 3 tout comme Tiphaine de Raguenel à France 4, et le journaliste et animateur Michel Field prend la direction de France 5. Michel Kops dirigera le réseau Outre-mer 1ère et France Ô, dont Gilles Camouilly demeure directeur de l'antenne et des programmes. Pascal Golomer est confirmé comme directeur de l'information, dont il était auparavant numéro 2. A côté de cette promotion interne, arrive aussi pour l'épauler un ancien de TF1, Germain Dagognet, ex-rédacteur en chef des JT du week-end de la chaîne privée, mais qui a été aussi dans sa jeunesse chargé de communication du cabinet de Lionel Jospin alors dirigé par Olivier Schrameck, actuel patron du CSA. Cette nomination qui a fuité dans la presse inquiète une partie du personnel, qui craint un parachutage politique. Autre arrivée surprise, Rodolphe Belmer, ancien numéro de canal+ tout récemment évincé, va devenir un conseiller de Delphine Ernotte, a indiqué le groupe, confirmant une information du Figaro. Belmer "va créer et animer un comité d'orientation stratégique pour le groupe public", une sorte de boîte à idées. - 'Priorité à la chaîne d'info' - "Je m'attaquerai à la chaîne info dès lundi", a précisé à l'AFP Delphine Ernotte, qui compte démarrer cette chaîne sur internet sans exclure une diffusion en hertzienne à terme. Alors que le groupe est en déficit, pour cause d'une dotation publique et de revenus publicitaires en baisse, la nouvelle présidente, ancienne patronne d'Orange France -- un groupe bien plus gros que France Télévisions-- compte trouver de nouvelles sources de revenus, notamment par la vente de programmes à l'international. "La valeur s'est déplacée sur les contenus qu'il faut réussir à monétiser d'avantage, avec des séries françaises, des co-productions, des divertissements. C'est un enjeu de survie pour la filière audiovisuelle française. Il faut remonter la chaîne de valeur", a-t-elle dit. Elle devrait nommer l'ex-dircom du groupe Frédéric Olivennes patron de la filiale France Télévisions Distribution, chargée de la vente des programmes. Issue du privé, la nouvelle patronne veut que les patrons de chaînes aient désormais une approche budgétaire. "Aujourd'hui, les gens qui s'occupent des programmes et de l'économique sont séparés. Ils ne doivent pas être détachés. Les chaînes seront des business units", a-t-elle dit. Enfin pour le numérique, elle souhaite insuffler le digital partout dans le groupe. "L'antenne et le web ont été construits à côté. Il faut les englober et que la greffe prenne". Elle a également annoncé le lancement d'"Assises de l'entreprise" d'octobre à décembre pour recueillir l'avis du personnel et préparer un plan stratégique pour fin décembre. Elle a aussi souhaité boucler pour fin 2015 le nouveau Contrat d'objectifs et de moyens avec l'Etat, ont indiqué à l'AFP des témoins de la réunion. C'était sa première prise de contact avec les cadres de France Télévisions, où elle n'avait pratiquement pas mis les pieds depuis sa nomination par le CSA il y a quatre mois, son prédécesseur Remy Pflimlin restant aux commandes. Elle n'a été associée à aucune des décisions stratégiques prises depuis mai, dont la grille de rentrée.

