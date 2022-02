Marseille (AFP). Ligue 1: Marseille, avec Michell, attend impatiemment une victoire contre Troyes

Troisième entraîneur de l'Olympique de Marseille en trois journées, Michel a grand besoin d'une victoire contre Troyes, dimanche (21h00), après deux défaites initiales, pour commencer à exorciser le fantôme de Marcelo Bielsa. Les premiers points. Michel doit réussir là où "El Loco" et Franck "El Local" Passi ont échoué. Avant de réaliser sa révolution tactique, difficile avec trois jours d'entraînement, l'Espagnol veut commencer par changer "l'état d'esprit". "J'ai vu des joueurs un peu tristes", a-t-il dit lors de sa première prise de parole publique. Le promu Troyes ne semble pas un adversaire insurmontable, mais Caen et Reims non plus, et l'OM ne va pas pavoiser. D'autant que l'Estac est en confiance, après sa spectaculaire remontée de deux buts en infériorité numérique à Nice (3-3). Le vendredi suivant, Marseille se rendra à Guingamp, avant que la trêve internationale ne permette au technicien espagnol d'appliquer un peu plus en profondeur ses méthodes. Avec un effectif qui compte très peu d'internationaux actifs (Mandanda, Nkoulou) les mises en place de Michel ne devraient pas être trop perturbées. En attendant, le technicien voulu par le président Vincent Labrune doit composer dans l'urgence. Il n'a commencé à travailler que jeudi avec son groupe, même s'il assure "connaître parfaitement l'effectif" pour l'avoir étudié. Il devrait jouer en 4-3-3 contre Troyes, information révélée par le latéral droit Benjamin Mendy, avec un récupérateur en pointe basse du triangle du milieu de terrain. L'ancienne gloire du Real Madrid pourrait également essayer de nouveaux joueurs, après un début de saison confié à des joueurs déjà dans l'effectif l'an dernier.Aperçu lors des entraînements de fin de semaine, Lassana Diarra pourrait jouer son premier match pour l'OM, son premier tout court depuis un an, après un long conflit avec le Lokomotiv Moscou. - 'Notre base reste l'attaque' - Michel a couvert d'éloges "Lass", ancien du Real, où lui-même a passé 20 ans. "C'est un joueur qui complète parfaitement l'effectif pour deux raisons: son expérience internationale, et, plus que le fait de parler espagnol, c'est un joueur qui connaît parfaitement le jeu". Dans le groupe à Reims, Diarra semble prêt pour une titularisation. Rémy Cabella pourrait constituer l'autre nouveauté de Michel. Prêté par Newcastle le même jour que son entraîneur, l'ex-Montpelliérain remplace Florian Thauvin, transféré définitivement en Angleterre. Enfin Matheus Doria, barré toute la saison par Bielsa qui n'en voulait pas, pourrait d'ici peu avoir sa chance en défense centrale. Au-delà des permutations dans l'effectif, "notre base reste l'attaque", a prévenu Mendy, pour respecter le fameux "héritage" de Bielsa. L'arrière-gauche a également confirmé que le marquage individuel tout-terrain était terminé, l'OM travaillant désormais la zone à l'entraînement. Si les pelouses de la Commanderie ont retrouvé un peu de calme, en coulisse, le volcanique club phocéen est toujours agité. L'OM se serait bien épargné une polémique avec le Standard de Liège, qui l'accuse de retard de paiement dans le transfert de Michy Batshuayi. Le directeur général, Philippe Pérez, a accusé le club belge de dénigrer l'OM dans une "campagne médiatique" pour "faire rentrer de l'argent dans les caisses le plus vite possible", mais assure que son club respecte l'échéancier prévu. L'histoire du transfert de l'avant-centre belge rappelle que l'OM cherche encore une pointe, pour concurrencer le seul Batshuayi. Et la fenêtre du mercato ferme dans moins de dix jours. Bref, depuis le début de la saison, "il s'est passé beaucoup de choses, conclut Mendy, on a commencé sur une mauvaise dynamique, mais ce week-end, on va arrêter tout ça".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire