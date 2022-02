À Rouen, le coucou a sa maison

Installé rue Auguste Houzeau depuis seize ans, Christian Laplanche peut aujourd'hui s'enorgueillir d'être le seul commerçant en France à « ne vendre que du coucou ». Véritable passionné de la mythique horloge murale, le jeune retraité reçoit, sur rendez-vous, curieux et collectionneurs avec qui il noue souvent d'étroites relations. « Il m'est arrivé, parce que c'était sur ma route, de livrer un couple à l'autre bout de la France et puis, parce qu'ils me le demandaient, de fixer moi-même leur horloge au mur », sourit-il. Un investissement personnel particulièrement apprécié par les clients.

Autre principe cher à ce Rouennais d'origine, dénoncer l’appellation mensongère qui confère aux Helvètes une ascendance sur le coucou, en réalité apparu chez leurs voisins germaniques.

Clientèle internationale

Car contrairement à la légende, le véritable coucou n'a de suisse que la boîte à musique. Aujourd'hui encore intégralement fabriquée à la main en Forêt Noire, la première pendule du genre, mais au design certes plus austère, serait le fait d'un certain Franz Anton Ketterer. Un horloger allemand qui, après avoir vainement tenté d'imiter le chant du coq par des moyens mécaniques, parvint à produire au moyen de deux soufflets celui du coucou... succès immédiat !

Pour balayer un peu plus la légende, Christian Laplanche aime dire que la Maison du coucou compte aussi des Suisses parmi ses clients. Et les Rouennais dans tout ça ? « La majorité de mes ventes se font par Internet », observe Christian Laplanche, qui ne lorgne pas plus que ça vers les rues commerçantes. « En France, on trouve des amateurs principalement en région PACA, Nord-Pas-de-Calais, Aquitaine et Rhône-Alpes. J'ai aussi des contacts à l'étranger, notamment en Belgique et même en Chine ».