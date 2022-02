Gevgelija (Macédoine) (AFP). Migrants: débordements en Macédoine, 2.200 personnes secourues en Méditerranée

La crise migratoire à laquelle l'Europe fait face s'est poursuivie samedi avec des débordements à la frontière gréco-macédonienne, où plusieurs milliers de personnes ont finalement pénétré en Macédoine, et une vaste opération en Méditerranée durant laquelle 2.200 migrants ont été secourus et qui était toujours en cours. Plus de 1.500 migrants, surtout des Syriens souhaitant aller en Europe occidentale, qui étaient bloqués dans un no man?s land, ont pénétré en Macédoine sans encombre, depuis la Grèce, samedi en début de soirée, a rapporté un journaliste de l'AFP. Plus tôt dans la journée, un millier de migrants avaient débordé les policiers macédoniens et s'étaient rués vers la gare de Gevgelija, la ville macédonienne la plus proche, d'où plusieurs trains sont partis durant la journée dans la direction de la frontière avec la Serbie, dans le nord du pays. Les policiers ont fait usage de matraques et ont tiré des grenades assourdissantes pour contenir le flux. Au moins quatre personnes ont été légèrement blessées. Cette zone frontalière, située sur une plaine entre le village grec d'Idomeni et Gevgelija, étaient bouclée depuis trois jours par la police macédonienne. Pendant des semaines, la Macédoine a toléré l'entrée massive de migrants sur son territoire en provenance de la Grèce, mais le gouvernement de Skopje a décrété jeudi l'état d'urgence et dépêché dans cette zone des forces de police et l'armée pour contenir ce flux. "Nous allons continuer à exercer un contrôle renforcé de la frontière, comme le prévoit l'état d'urgence, et nous laisseront passer un nombre limité (de migrants), conformément à nos capacités", a déclaré samedi soir à l'AFP le porte-parole du ministère macédonien de l'Intérieur, Ivo Kotevski. - En Méditerranée, 2.200 migrants secourus - Parallèlement, environ 2.200 migrants ont été secourus lors d'une vaste opération de sauvetage menée au large des côtes libyennes, ont annoncé dans la soirée la marine et les garde-côtes italiens. Deux navires militaires - le Cigala Fulgosi et le Vega - ont secouru respectivement 507 et 432 migrants présents à bord de deux bateaux sur le point de couler. Les garde-côtes ont quant à eux récupéré 300 personnes entassées sur trois canots pneumatiques. 1.003 migrants supplémentaires étaient en route vers des ports italiens à bord d'autres bateaux. L'opération, l'une des plus imposantes missions de sauvetage réalisées au cours d'une journée et conduite par au moins sept bâtiments -six italiens et un norvégien-, se poursuivait samedi soir pour venir au secours des autres migrants. Au total, entre 2.000 et 3.000 personnes se trouvaient sur une vingtaine de bateaux pneumatiques et d'embarcations à la dérive qui ont envoyé des SOS. Plus de 104.000 migrants d'Afrique, du Proche-Orient et d'Asie du Sud ont atteint les ports d'Italie méridionale depuis le début de l'année après avoir été secourus en Méditerranée. Plus de 2.300 sont morts en mer après avoir tenté de rallier l'Europe grâce à des passeurs. Le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) Antonio Guterres s'est déclaré préoccupé par la situation à la frontière gréco-macédonienne. Dans un communiqué, son cabinet affirme que M. Guterres a obtenu l'assurance de la part du ministre des Affaires étrangères macédonien, Nikola Poposki, que la frontière ne serait "pas fermée à l'avenir". Le HCR a appelé l'Union européenne à "augmenter son soutien aux pays affectés" par le flux des réfugiés. Quelque 42.000 migrants, dont plus de 7.000 enfants, sont arrivés depuis le 19 juin en Macédoine, avait précisé vendredi le gouvernement macédonien. Les autorités grecques ont enregistré pour leur part l'arrivée dans leur pays depuis janvier de quelque 160.000 migrants, en provenance surtout des zones de guerre en Syrie, en Afghanistan ou en Irak.

