Hockey : Caen sauve sa tête en Ligue Magnus

Les Drakkars étaient bel et bien plus forts que l'Avalanche, comme leur entraîneur l'assurait. Pour avoir oublié que sans volonté, cela ne menait nulle part, ils se sont fait une sérieuse frayeur en perdant chez eux le deuxième match de la série. En déplacement, la suite a été parfaitement maîtrisée. Caen a battu deux fois Mont-Blanc chez lui, vendredi 11 (3-4) et samedi 12 mars (1-2), pour décrocher la série par trois victoires à une. Dans les deux cas, l'opération ne fut pas une partie de plaisir. La première rencontre, largement dominée par les visiteurs, auraient pu se solder par une fin tranquille suite au triplé de Pierre Bennett complété par une réalisation d'Erwan Pain. Le va-tout des Alpins, revenus dans les dernières minutes de jeu, en a décidé autrement mais s'est révélé insuffisant. Le lendemain, jour de la victoire finale, le match aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre.

Potentiel à confirmer l'année prochaine

« C'était du 50-50 », reconnaît le défenseur Alexis Gomane. Julien Lebey a ouvert le score dès les premières minutes, Tommy Lafontaine a délivré les siens tout à la fin et les Drakkars ont pu fêter un maintien logique. « On s'en est bien sorti avec des joueurs très combatifs, souligne l'entraîneur Bertrand Pousse. Ça a été une saison assez chaotique, très riche en expérience pour les jeunes joueurs. L'apprentissage a été long, difficile. On a progressé toute l'année. Les résultats étaient prometteurs, on aurait pu espérer mieux que de jouer cette phase délicate des relégations. Mais on a souvent perdu les matchs accrochés par manque d'expérience et un jeu trop tourné vers l'attaque. » Le potentiel de cette jeune équipe caennaise laisse présager un futur proche plus intéressant. Avec un effectif certainement remanié, Caen aura les atouts pour viser un peu plus haut à l'avenir. « Il va falloir encore progresser, se renforcer, être plus rigoureux et essayer d'accrocher les play-off la saison prochaine », indique Bertrand Pousse.