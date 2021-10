Concours photo à l'occasion de la semaine de l'artisanat

Pour promouvoir l'artisant, un concours photo est ouvert à tous les Français. Il faut prendre en photo un artisan dans le cadre de son activité et l'inscrire au concours. Trouvez donc un bon sujet et un bon angle et c'est aussi simple que cela!

Vous trouverez toutes les informations ici: infos concours photo

Inscrivez vous ici: site de partage de photos

Une liste des artisans du calvados participants non exhaustive est disponible à la fin de cet article. Mais sachez que le concours est national donc habitants de la Manche ou d'ailleurs, vous pouvez participer avec les artisans volontaires près de chez vous.

Le public votera ensuite pour désigner sa photo préférée, et les meilleures permettront à son auteur de remporter de nombreux cadeaux dont des Ipad de chez Apple. Bonne chance à tous!

Ecoutez Jean-François Guilbert nous détailler le concours: