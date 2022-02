Pékin (AFP). Mondiaux d'athlétisme: un Erythréen inattendu domine le marathon

L'Erythréen Ghirmay Ghebreslassie a lancé les 15e Mondiaux d'athlétisme en dominant l'épreuve d'ouverture du marathon, samedi à Pékin, où les principaux favoris ont échoué dans la chaleur. +Ouvreur+ d'une équipe de France décimée par les absents de marque sur blessures, le champion d'Europe Yoann Kowal ne s'est pas qualifié pour la finale du 3000 m steeple, 4e de la 1re des trois séries, la plus relevée mais finalement aussi la plus lente. Pierre-Ambroise Bosse a passé, lui, le cap sur 800 m en terminant 2e de la 1re des six séries (1:47.89). "J'ai patienté calmement, je me suis senti très en jambes. J'ai attendu la dernière ligne droite pour passer, il faut savoir s'adapter en championnat", a déclaré Bosse. Ghebreslassie -une timide moustache soulignant son visage ascétique- a marqué les esprits en devenant à 19 ans le plus jeune vainqueur des Mondiaux au marathon. L'Erythréen en était à son 4e (bien 4e) marathon. Pour son baptême du feu, en 2014 à Chicago, il avait terminé 6e après avoir emmené les ténors jusqu'au 35e km sur des bases de 2 heures 04 minutes. Cette fois c'est bien lui qui a pris en main le drapeau de sa nations à l'entrée du Nid d'oiseau, déjà bien garni. "Mes parents voulaient faire de moi un brillant étudiant, et moi je voulais devenir un grand athlète", a expliqué l'Erythréen, qui porte à une lettre près le patronyme du célèbre Ethiopien Hailé Gebreselassie, double champion olympique du 10.000 m (1996/2000). Sous la chaleur, l'armada kényane, avec notamment Dennis Kimetto, détenteur du record du monde (2h02:57), s'est dissoute au long des 42,195 km. Kimetto a d'ailleurs abandonné. Pour le reste, les grands noms ont honoré leur statut lors des séries de la matinée inaugurale. Notamment le Kényan David Rudisha, qui veut reconquérir la couronne du 800 m, et l'Ethiopienne Genzebe Dibaba sur 1500 m, distance dont elle vient de battre le record du monde (3.50:07). La soeur cadette de Tirunesh a encore une longue route devant elle, puisqu'elle vise le doublé inédit chez les dames 1500/5000 m.

